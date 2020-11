Renault : un tout nouveau Kangoo pour 2021

La marque au Losange a publié les premières images officielles de la troisième génération du Kangoo. Les changements sont importants.

Le Kangoo fait partie des papys du marché automobile. Pensez donc, l’actuelle mouture date de 2007 ! Même si les véhicules liés au monde utilitaire ont toujours un cycle de vie long, là, c’est beaucoup. Et forcément, le modèle a pris un sacré coup de vieux, d’autant que la plupart des concurrents ont été renouvelés récemment.

Heureusement, la relève arrive. Renault lancera d’ici la fin du premier trimestre 2021 un tout nouveau Kangoo, dont voici les premières photos officielles. La marque a dévoilé la version ludospace et la version utilitaire. Preuve de l’importance de celle-ci, c’est sur cette dernière que l’on sait le plus de choses, avec notamment une grosse innovation sur le marché de la fourgonnette : l’Easy Side Access.

En quoi cela consiste ? Du côté droit, le pied milieu a été gommé. Cela permet d’avoir une large ouverture, deux fois plus grande que sur l’ancien modèle. Autre nouveauté, l’Easy Inside Rack : c’est une galerie intérieure escamotable qui permet de transporter en hauteur des objets longs jusqu’au-dessus du passager, libérant ainsi de l’espace au plancher. Le Kangoo Van sera proposé en deux longueur, avec des volumes utiles qui vont de 3,3 à 4,9 m3.

On ne sait pas encore si la version ludospace aura aussi l’Easy Side Access. En revanche, on sait que son look est transformé en profondeur. La troisième génération du Kangoo abandonne les rondeurs pour un style, certes moins original, mais plus élégant et un peu plus musclé, avec même des épaules marquées. A l’avant, le capot plonge moins et la calandre est mise droite face à la route. A l’arrière, les feux seront plus compacts. La transformation est aussi radicale à bord. La présentation est enfin moderne, avec une architecture horizontale très à la mode ces temps. Le levier de vitesses reste surélevé.

Renault n’est pas encore entré dans les détails, il faudra attendre début 2021 pour tout savoir sur l’équipement et la liste des motorisations. Celle-ci comportera toujours une version électrique.