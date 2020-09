Renault Twingo électrique : la gamme, les prix

La Twingo Electric commence à 21.350 €, soit moins de 16.000 € avec le bonus. Un prix agressif mais l’autonomie est limitée.

La Zoé ayant progressé, avec plus de puissance et surtout une grosse batterie de 52 kWh, il y a maintenant la place pour une Twingo électrique. Renault ouvre les carnets de commandes pour cette nouvelle version, qui rejoindra les concessions dans quelques semaines.

La Twingo Electric a un moteur de 81 ch. Pour garder ses distances avec la Zoé, elle se contente d’une petite batterie de 22 kWh. Elle assume donc une autonomie limitée, avec 190 km en cycle mixte (norme WLTP). L’auto aura une vocation urbaine et se destine à ceux qui font de petits trajets quotidiens.

Son prix de base est agressif en apparence, avec 21.350 € sans prendre en compte le bonus, limité à 27 % du prix d’achat. L’équipement est toutefois un peu chiche en version d’accès Life, puisqu’il n’y a pas de radio. On a quand même la climatisation manuelle, l’allumage automatique des feux, l’ordinateur de bord. Mais en face, on a une Skoda Citigo-e iV à 21.600 € un peu mieux équipée et surtout dotée d’une plus grosse batterie qui donne une autonomie de 260 km.

La Twingo Electric Zen à 24.250 € sera mieux dotée avec climatisation automatique, écran tactile 7 pouces (compatibilité Apple Car Play et Android Auto), capteur de pluie, banquette 50/50 et rétros électriques/dégivrants. Mais mieux vaut directement aller sur la finition haute Intens à 25.450 €, puisqu’on gagne les jantes 15 pouces, la navigation, les sièges avant chauffants, la caméra et les radars de recul ou encore le régulateur de vitesse.

La Twingo Electric est aussi lancée avec une série limitée Vibes, avec jantes 16 pouces spécifiques diamantées blanches, strippings inédits, surveillance des angles morts.

Les prix

Life : 21.350 € > bonus 5.764 €

Zen : 24.250 € > bonus 6.547 €

Intens : 25.450 € > bonus 6.871 €

Vibes : 26.450 € > bonus 7.000 €