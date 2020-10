Renault propose une série limitée Team Rugby, avec des rapports prix/équipements exceptionnels. Mais les quantités sont ultra-limitées.

Qui se souvient de la série limitée Pépite ? Des Renault en très petite quantité affichant un rapport prix/équipements canon. La marque nous refait le coup avec la série spéciale Team Rugby, un nom en écho au nouveau partenariat du Losange avec la fédération française de rugby. Le principe est le même que pour la Pépite : un faible nombre de véhicules et un positionnement tarifaire ultra agressif.

C’est simple, pour les Twingo, Clio, Scénic et Kadjar, la Team Rugby est la moins chère des versions au catalogue. La Team Rugby est ainsi toujours basée sur la finition d’accès mais ajoute des équipements… tout en étant moins chère ! Ainsi, la Twingo Team Rugby est à 9.990 € contre 11.700 € pour la Life, tout en gagnant la clim et la radio ! Pour la Clio, c’est pareil : Life (freinage automatique d’urgence, aide au maintien dans la voie) + clim et radio, à 12.490 € contre 14.900 € pour la Life ! Attention toutefois : les citadines ont un moteur atmosphérique de 65 ch. Ca va sur la Twingo, mais sur la Clio ça peut coincer !

Mais le plus intéressant concerne les grands modèles. Le Scénic Team Rugby a lui un moteur suffisant, l’essence TCe de 115 ch. Il est basé sur la finition Zen (clim auto, radars de recul, aide au maintien dans la voie) avec en plus la navigation. Et le prix est de 19.990 €, contre 27.600 € avec la Zen. Soit tout bonnement un cadeau de plus de 8.000 €. Pour le Kadjar, c’est aussi Zen (jantes 17 pouces, radars de recul, clim auto) + navigation, avec le dCi de 115 ch. Là, c’est encore plus fou avec un prix de 20.990 €, contre 30.100 € sur la Zen. En prenant en compte la navigation gagnée, le cadeau est d’environ 10.000 € !

Pour une fois, ce qui n’est pas cher est rare ! Il y a en effet 1.000 Twingo, 1.300 Clio, et seulement 450 Scénic et 450 Kadjar. Les commandes sont ouvertes ce lundi 5 octobre, donc foncez vite chez Renault.