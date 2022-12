Renault inclu Waze dans les véhicules de sa gamme

Les systèmes de navigation par GPS des constructeurs automobiles sont concurrencés par les applications pour smartphone qui permettent de ne pas dépenser d’argent pour l’option GPS. De plus, ces applications disposent de mises à jour gratuites et des informations de circulation en temps réel. Renault est conscient de cette nouvelle concurrence et intègre maintenant Waze dans les nouvelles ventes du constructeur.

Une « expérience de conduite intuitive, immersive et connectée«

» Renault est la première marque automobile à proposer Waze directement dans l’écran multimédia du véhicule, sans activer son smartphone. Nous sommes convaincus que les très nombreux utilisateurs de Waze sauront apprécier cette nouveauté quand ils seront au volant de Nouvel Austral ou de Mégane E-Tech electric. « . Pour Jérôme Seror, le directeur de l’expérience digitale du constructeur au losange, la volonté est d’accroître l’expérience de conduite à bord des Renault pour une nouvelle expérience de conduite intuitive, immersive et connectée.

C’est le système OpenR link qui intègre Google pour inclure Waze. Les récentes Austral et Mégane E-Tech electric seront les véhicules qui ouvrent la porte à Waze dans l’habitacle des Renault sur l’écran tactile de 12 pouces de ces deux modèles cités.

Une utilisation sans smartphone

Pour utiliser Waze, l’application appartenant à Google, pas besoin de smartphone à connecter sur sa voiture. Il suffit de se rendre sur le Google Play et d’installer Waze sur sa voiture. Il est aussi possible d’installer Waze sur sa voiture depuis son smartphone en utilisant l’application My Renault. Pour l’instant seulement les dernières Austral et Mégane E-Tech electric sont compatibles avec Waze mais Renault annonce que l’application sera disponible sur d’autres modèles nouvelle génération de sa gamme dès 2023.