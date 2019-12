La cinquième génération de l’Espace passe par la case restylage. Le style évolue par petites touches. Les nouveautés sont surtout du côté de la liste des équipements.

Autant le dire tout de suite : l’avenir de l’Espace est incertain. Du moins sous cette forme. Si le nom est gardé, il sera assurément utilisé pour un « vrai SUV », et non plus un modèle « grand monospace crossover » comme l’actuel. Ce dernier a déjà cinq ans. Pour tenir le coup encore quelques années, il profite d’un restylage. Mais la refonte est légère.

Renault n’allait pas investir massivement dans ce modèle et puis esthétiquement, il a bien vieilli. Il n’y avait donc pas besoin d’une chirurgie lourde, mais juste de petites retouches pour redonner un peu de classe au modèle. Il y a ainsi davantage de chrome dans le bouclier avant, tandis que le bouclier arrière est plus élégant avec deux sorties d’échappement dans un ski de protection plus large. Le modèle est présenté avec une teinte inédite, le Rouge millésime, et de nouvelles jantes de 20 pouces.

Le premier éclairage Matrix de Renault

A l’intérieur, l’important est l’arrivée de nouveaux écrans, plus grands pour une présentation plus techno. L’instrumentation est 100 % numérique avec un large écran de 10,2 pouces. Au centre, la tablette verticale passe de 8,7 à 9,3 pouces. Les commandes de climatisation sont revues, avec l’affichage de la température. La console centrale est redessinée, se prolongeant jusqu’à l’accoudoir, ce qui a permis d’aménager un deuxième rangement.

Le plus intéressant est du côté de l’équipement. L’Espace se remet à jour en adoptant la conduite autonome de niveau 2, avec l’association du maintien dans la voie et du régulateur de vitesse actif avec fonction Stop and Go. Les créneaux se font aussi désormais sans l’intervention du conducteur. Le freinage d’urgence et la surveillance des angles morts sont peaufinés. Enfin, l’Espace inaugure chez Renault l’éclairage de type Matrix, avec des phares LED qui font varier le faisceau lumineux en fonction des conditions.

Sous le capot, rien ne bouge car l’Espace avait déjà changé ses moteurs. On retrouve un essence 1.8 turbo de 225 ch et deux diesels 2.0 Blue dCi de 160 et 200 ch. La boîte EDC est de série.