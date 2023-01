Renault Espace : la saga continue

Le Renault Espace vous connaissez ? Il a créé à lui seul le segment des monospaces lorsque Renault a lancé un concept révolutionnaire en 1983. Depuis, 5 générations de monospaces se sont écoulées mais dans les dernières actualités le Renault Espace avait un avenir incertain chez Renault. Toutefois le constructeur vient de clarifier son avenir.

Une renaissance sous un nouveau concept

Le Renault Espace revient pour une sixième génération cependant Renault ne souhaite plus en faire un monospace. En effet, le segment des monospaces tend à disparaître comme en témoigne l’arrêt de Renault Scénic ou encore du Citroën Picasso. Alors que compte faire Renault avec l’appellation Espace ?

Cette nouvelle génération devrait être un SUV. La marque au losange annonce que le nouvel Espace va reposer sur la plateforme CMF-CD qui est utilisée par l’Austral.

Un grand SUV de 5 à 7 places ?

Ça semble être finalement Renault Espace qui a été retenu chez le constructeur français plutôt que Renault Grand Austral pour nommer le grand SUV 7 places de la gamme. Un choix qui fait écho à l’anniversaire de l’espace qui fête cette année ses 40 ans. Espace pourrait rappeler des bons souvenirs d’enfance à bon nombre d’entre nous.

De plus le lancement de cette nouvelle génération se fera avec des motorisations hybrides et peut-être même électrique. Pour en savoir plus, il faut rester connecté à Abcmoteur avant la présentation du modèle ce printemps.