Renault Espace 6 : on connait ses dimensions

Renault renouvelle l’Espace 40 ans après la première génération. On pensait le monospace de Renault en fin de carrière et c’est le cas puisque le nouvel Renault Espace garde de l’Espace que son nom. Tout ce que l’on sait déjà sur Abcmoteur

Un SUV plutôt qu’un monospace

Les constructeurs ont délaissé le segment des monospaces pour celui des SUV familiaux. Sous cette nouvelle formule, les marques automobiles espèrent remplacer les monospaces en proposant toujours une bonne habitabilité et 7 places, cela semble fonctionner car l’immense majorité des constructeurs abandonnent un segment autrefois porteur, celui de monospace.

Un Grand Austral

La prochaine génération de Renault Espace suit cette dynamique puisqu’il ne garde d’Espace que le nom, la sixième génération devient un grand SUV dérivé du Renault Austral. On le présageait et le document ayant fuité permet de le confirmer, le Renault Espace va être ce que l’on annonçait l’année dernière comme le Renault Grand Austral. Son style est celui de l’Austral tandis que l’empattement grandi pour atteindre 2m74, de même que sa taille se porte maintenant à 4m72. 21cm de plus que l’Austral qui mesure 4m51.

Pour tout savoir du prochain Renault Espace, il faut attendre encore une dizaine de jours car la présentation est prévue pour le 28 mars prochain.