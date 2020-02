Renault dévoile la Twingo électrique

La Zoé a une nouvelle petite soeur : la Twingo ZE. La petite citadine branchée du Losange sera limitée à un usage urbain, avec une autonomie sous les 200 km.

Voilà des années que l’on guettait l’arrivée d’une Twingo électrique. Pourquoi ? Parce que sa cousine technique, la Smart Forfour, fabriquée dans la même usine, existe en variante branchée. Renault devait hésiter, pour ne pas concurrencer la Zoé. Mais cette dernière a fait monter en gamme ses prestations, avec des moteurs plus puissants (maintenant 110 et 135 ch) et de plus grosse batteries (52 kWh désormais). De quoi laisser cette fois la place à une Twingo ZE ! Cette Twingo sera utile pour ajouter quelques ventes d’électriques et faire baisser la moyenne CO2 de Renault.

En toute logique, la Twingo reprend le moteur électrique de la Smart… qui était déjà fabriqué par Renault ! Le bloc, toujours positionné à l’arrière, développe 82 ch. Le couple culmine à 160 Nm. L’avantage avec l’électrique est qu’il est disponible immédiatement, ce qui donnera des accélérations canons au feu rouge. La voiture est toutefois limitée à 135 km/h.

De quoi effectuer quelques sorties sur voies rapides, même si ce véhicule n’est clairement pas destiné à ce terrain de jeu. La Twingo ZE sera une pure citadine à cause d’une autonomie limitée. Elle se contente en effet d’une petite batterie de 22 kWh. C’est quand même mieux que la Smart, qui propose 17,6 kWh, mais très loin des 36 kWh de la nouvelle Volkswagen e-Up. La Twingo annonce donc une autonomie WLTP de 180 km… en été. En hiver, ce sera plutôt 110 km ! Si on doit voir le verre à moitié plein, la petite batterie est rapide à recharger : 63 mn sur une prise 22 kWh.

Esthétiquement, Renault a fait le choix du service minimum. Un oeil très exercé remarquera juste les lamelles bleues dans la calandre. Des touches de bleu sont aussi présentes sur les jantes. A bord, la Twingo ZE reçoit un nouveau système multimédia Easy Link. Cette variante fera ses débuts au Salon de Genève. Mais les prix ne seront dévoilés qu’à la rentrée. Renault va devoir être agressif, car les citadines électriques du groupe Volkswagen, avec une bien meilleure autonomie, commencent à 21.000 € environ.