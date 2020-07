Renault débauche le chef du design de Peugeot

Après dix années à la tête du design de Peugeot, Gilles Vidal va rejoindre Renault. Une belle prise de guerre pour le Losange !

Le transfert de l’année dans le milieu automobile ? Peut-être. C’est en tout cas le plus inattendu. Après dix ans à la tête du design de Peugeot, Gilles Vidal claque la porte de PSA et file chez Renault. Surprenant dans la mesure où il était incontesté chez PSA, étant à l’origine d’une grande transformation du design du Lion après une longue ère Gérard Welter.

En poste depuis 2010, Gilles Vidal est ainsi derrière la mise en place d’un look Peugeot plus anguleux et plus musclé, dont l’aboutissement a été le lancement en 2016 de la seconde génération du 3008, carton commercial. Il y a ensuite eu la transformation de la 508, à la silhouette typée coupé, puis la refonte de la 208, qui a gagné le titre de Voiture de l’année 2020.

Le transfert est d’autant plus étonnant que Gilles Vidal ne rejoint pas Renault pour remplacer l’actuel boss du style du Losange, Laurens van den Acker. Gilles Vidal va travailler à partir de novembre 2020 sous la houlette du néerlandais. Pour l’instant, Renault n’évoque pas un rôle précis pour Vidal, mais on imagine qu’il n’est pas venu pour rien. On le verrait bien reprendre les commandes du design d’Alpine… si l’avenir de la marque est validé par le nouveau directeur général de Renault, Luca de Meo.

Et ce n’est pas tout. L’annonce du recrutement de Gilles Vidal fait suite à une autre du même genre. Lundi, Renault a officialisé l’arrivée dans son équipe de design d’Alejandro Mesonero-Romanos, qui était lui le responsable du design de Seat… marque qui était avant dirigée par Luca de Meo. En pleine relance, Renault s’offre ainsi une équipe hyper prestigieuse pour son design. C’est très alléchant sur le papier, même si cette étonnante situation peut intriguer. Ces collègues ne vont-ils pas vite devenir rivaux ?