Renault Dacia : pourquoi acheter chez un concessionnaire ?

Depuis toujours, les voitures Renault Dacia sont connues pour leurs prix attractifs. Réputée être une valeur sûre, la marque a continué de séduire de nouveaux clients ces dernières années, allant des plus jeunes aux personnes âgées. Prix, simplicité, fiabilité technique et qualité de finitions sont aujourd’hui autant d’atouts des voitures Renault Dacia. Pour acheter la vôtre, vous avez le choix entre un mandataire auto ou un concessionnaire. Quelles sont les différences entre ces deux options ? Quels sont aujourd’hui les véhicules les plus appréciés de la marque ?

Quelles différences entre un mandataire et un concessionnaire ?

Le rôle d’un mandataire est de trouver pour son client un modèle correspondant à ses différents besoins. Il peut travailleur pour le compte de particuliers ou encore de professionnels. Il dispose de son propre réseau pour trouver le modèle souhaité : déstockage de véhicules invendus de concessionnaires en France et en Europe, achats groupés auprès de constructeurs, etc. Il s’occupe de toutes les démarches administratives d’achat. Son principal avantage se trouve également dans sa faculté à négocier les prix.

En revanche, il faudra également penser à payer une commission qui peut aller jusqu’à 10% et le délai d’attente peut être long. Le concessionnaire a l’avantage d’apporter une réelle tranquillité d’esprit aux acheteurs. On trouve en effet chez un concessionnaire toute une gamme de support après-vente. Il commercialise des modèles neufs et d’occasion révisés et garantis. C’est par exemple le cas du concessionnaire Renault à Mulhouse, proposant des offres d’entretien avec prêt d’un véhicule de courtoisie, de réparation, la vente d’accessoires et de pièces détachées, ainsi que d’autres offres spéciales comme le SAV…

Le concessionnaire, contrairement au mandataire qui n’est associé à aucune banque, est également en mesure de proposer des offres de financement, telles que la LOA ou la LLD. Il vous encourage à prendre contact avec votre banque pour demander un prêt auto. Vous avez notamment la possibilité d’essayer la voiture, de faire vos choix en matière d’options et d’équipements, mais également de faire reprendre votre propre véhicule.

Renault Dacia : quels sont les véhicules les plus appréciés ?

La crise sanitaire omniprésente en 2020 n’a pas réussi à détrôner la filiale de Renault, même si elle a tout de même connu une certaine baisse. La Dacia Sandero est sans conteste le modèle le plus apprécié de la marque. Robuste et économique, c’est la voiture neuve qui s’est le plus vendue en France en 2020, avec 47 609 d’exemplaires écoulés, attirant notamment les particuliers. Même en 2021, la Dacia Sandero de troisième génération s’impose en tête des ventes et demeure la voiture préférée des Français.

SUV optimisé pour les familles, le Duster badgé Renault connaît lui aussi un succès mondial, notamment en Amérique du Sud et en Eurasie. Habitacle spacieux, suspensions souples, taille de coffre plus que correcte, ce modèle attire également par son prix. Même constat pour le monospace familial Dacia Lodgy, qui séduit pour son prix attractif, son grand habitacle et son agilité. Du côté des professionnels, c’est la Renault Clio qui les attire davantage, selon une étude faite par BFMTV. 72% des immatriculations de ce modèle en 2020 ont été faits par des professionnels. Les ventes de la Renault Zoé ont également doublé en 2020 en Europe, les différents pays ayant encouragé la vente de voitures électriques.

La Renault Captur se trouve, quant à elle, à la huitième place des voitures qui se sont le plus vendues à la moitié de cette année. La Dacia Logan, avec sa forme désormais résolument contemporaine, attire également par ses fonctionnalités et sa fiabilité.