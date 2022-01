Renault Captur Rive Gauche: à partir de 26 400€

Renault nous informe en ce début 2022 de l’arrivée prochaine d’une série spéciale.

Le Renault Captur Rive Gauche se veut chic, il adopte un traitement noir brillant sur les logos avant et arrière, les lettrages, les grilles de calandre, les pare-chocs et les roues de 18 pouces en alliage nommées Pasadena. Le toit, l’antenne requin et les rétroviseurs se parent également de noir brillant. Il est disponible en 8 coloris : Blanc Nacré, Gris Highland, Gris Cassiopée, Noir Etoilé, Orange Atacama, Rouge Flamme, Bleu Iron et Bleu Marine Fumé. Il se présente comme élégant et avec du caractère.

Cette série spéciale se base sur la finition Intens, son équipement est donc repris de cette dernière en lui ajoutant le pack d’aide City avec la caméra de recul et l’aide au parking avant. De plus, le ciel de toit est noir sur cette édition comme sur la version RS-Line.

Il sera disponible à partir de 26 400€ et les livraisons ne tarderont pas. Pour les plus impatients, celles-ci pourront se faire à partir de mars 2022.