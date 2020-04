Range Rover Evoque : une version hybride rechargeable

L’Evoque P300e reçoit un ensemble mécanique de 309 ch mais est homologué avec des rejets de CO2 de 32 g/km ! Son frère Discovery Sport profite aussi de cette variante.

Un Evoque sans malus, c’est enfin possible ! Land Rover ajoute en effet à l’offre de sa petite star une variante hybride rechargeable P300e. L’ensemble mécanique fait aussi son apparition dans la gamme du Discovery Sport. Grâce à ces modèles, la marque va booster ses ventes de voitures électrifiées et baisser la moyenne de CO2 des véhicules livrés. C’est très important, car à partir de 2021, les groupes qui ne respecteront pas un quota de CO2 en Europe seront sanctionnées avec de fortes amendes.

Les P300e sont dotés d’un inédit trois cylindres essence 1.5 litre de 200 ch. Il y a à l’arrière un bloc électrique de 80 kW, soit 109 ch. Cela donne une puissance maxi cumulée de 309 ch. De quoi avoir de belles performances, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 6,4 secondes pour l’Evoque et 6,6 secondes pour le Disco Sport.

Il y a une batterie lithium-ion de 15 kWh. Grâce à elle, on peut faire jusqu’à 66 km en mode 100 % électrique, selon le cycle de mesure WLTP. En mode EV, la vitesse est limitée à 135 km/h. Il y a un mode hybride, où la voiture gère la gestion des deux moteurs, en s’aidant notamment des informations du GPS. Un mode « save » se limite au bloc thermique, pour garder la charge de la batterie au niveau choisi.

Les modèles sont livrés avec un câble de recharge Mode 3, qui permet de se brancher sur une installation à domicile Wallbox 7 kW ou une borne publique AC. Avec ces systèmes, on refait 80 % de la charge en 1h24 mn. Il est possible de faire des pleins via des bornes publiques en courant continu avec une puissance jusqu’à 32 kW. Là, on a 80 % en 30 mn.

Côté look, il n’y a rien de spécial, à part la deuxième trappe pour la prise, de l’autre côté de celle pour l’essence. Les carnets de commandes sont déjà ouverts. Le nouveau Range Rover Evoque P300e s’affiche dès 52 550 € et le Discovery Sport P300e dès 50 450 €. Les rejets de CO2 homologués sont de 32 et 36 g/km, ce qui évite donc les malus !