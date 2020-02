Quelles seront les stars du Salon de Genève 2020 ?

La 90e édition du Salon de Genève aura lieu du 5 au 15 mars 2020. Elle fera le plein de nouveautés : Audi A3, Seat Leon, Toyota Yaris, DS9, Twingo électrique…

Avant les bonnes nouvelles, les mauvaises. Genève n’est en effet pas épargné par les défections. Mais le salon suisse est tout de même le rendez-vous international qui résiste le plus à l’absentéisme. On note tout de même que les visiteurs ne verront pas de stands Citroën, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini, Opel, Nissan, Peugeot et Volvo.

Mais cela n’empêche pas d’avoir un programme très riche en nouveautés. Du côté des français, on trouvera notamment DS, qui dévoilera enfin sa grande berline DS9. La marque premium de PSA devrait aussi exposer un concept annonçant un nouveau SUV. Renault viendra à Genève avec la version restylée de la Mégane, une Twingo 100 % électrique et un concept-car.

Chez les allemands, la vedette sera la nouvelle génération de l’Audi A3. Mercedes exposera le nouveau GLA et devrait lever le voile sur la Classe E restylée (photo), avec un lifting conséquent à l’extérieur. BMW n’a pas encore précisé son programme, mais on ne l’imagine pas venir les mains vides.

Du côté de Volkswagen, il y a aura une toute nouvelle version du ludospace Caddy. L’inconnu demeure sur la présence de l’Arteon break et du Tiguan restylé. Toujours dans le groupe VW, on verra chez Seat la quatrième génération de la Leon, avec déjà sa version Cupra. Skoda fera aussi dans le sport avec l’Octavia RS.

En ce qui concerne l’Asie, Toyota sera en très grande forme. En plus de la quatrième génération de la Yaris, et de sa version sportive GR, la marque présentera un nouveau petit SUV ! Dans un tout autre registre, son label haut de gamme Lexus exposera la LC Cabriolet. Les coréens ne seront pas en reste, avec les nouvelles générations des Hyundai i20 et Kia Sorento.

Et chez Fiat ? L’italien garde encore le secret sur son programme. Mais il pourrait dévoiler une toute nouvelle 500, avec motorisation électrique. Il semble en revanche trop tôt pour avoir la version de série du SUV compact Alfa Romeo Tonale. Maserati a déjà fait savoir qu’il attendra le printemps pour présenter sa nouvelle sportive.