Quelles berlines compactes coûtent le moins cher à assurer ?

Lors de l’achat d’une nouvelle voiture, l’assurance auto représente une part importante du budget auto, pourtant elle est rarement considérée comme un facteur déterminant dans l’achat. Dommage, car en fonction des modèles de berlines compactes, les prix peuvent être multipliés, passant de quelques centaines d’euros à des sommes approchant le millier d’euros. Voici un classement des modèles les moins chers à assurer ainsi que ceux les plus coûteux.

Les constructeurs européens n’ont pas la cote

Avis aux amateurs de modèles allemands et italiens, si vous comptez faire des économies en choisissant une berline compacte, vous risquez d’être déçus. Selon une étude de LecomparateurAssurance.com réalisée en 2020, sur 16 véhicules étudiés et autant de constructeurs, les 3 derniers viennent d’Outre-Rhin. Il s’agit de la Classe A de Mercedes, la Golf de Volkswagen et la Série 1 de BMW. Ces dernières s’affichent comme les berlines compactes les moins appréciées par les assureurs, les prix variant de 800 € à 855 € en moyenne. » Ces trois modèles sont en effet les seuls de notre étude à dépasser les 800€ de cotisation annuelle moyenne dont doivent s’acquitter les assurés français », précise le comparateur. Il en est de même pour les voitures italiennes, dont certaines berlines compactes arrivent également en queue du peloton. On parle par exemple de l’Alfa Romeo Giuletta dont le prix annuel de l’assurance est affiché à 795 € environ. Les voitures qui s’en sortent le mieux sont la Fiat Tipo, qui sera assurée à 610 € et l’Opel Astra à 582 €. La Mini, quant à elle, affiche un coût d’assurance moyen de 720 € tandis que l’Audi A3 plafonne à 761 €.

Les Françaises peuvent mieux faire !

Si les 6 dernières places sont occupées par des constructeurs allemands et italiens, les Français n’ont pour autant pas de quoi pavoiser. Toujours selon l’étude, les trois constructeurs nationaux profitent de cotisations plus économiques pour leur C4, Mégane et 308, mais demeurent assez loin du trio de tête. » Avec des tarifs compris entre 642 € et 693 €, ils sont quasiment 300 € plus chers que celui que proposent les assureurs pour la Dacia Logan ! « , explique encore LecomparateurAssurance.

Top 3 des berlines compactes les moins chères à assurer

Vous l’aurez compris, la Dacia Logan par le constructeur roumain arrive en tête du classement. Souvent citée parmi les véhicules les plus économiques à l’achat, cette dernière est la plus économique à assurer, puisque les prix proposés tournent autour de 393 € par an. L’étude réalisée par le site révèle encore que vient en deuxième position la Honda Civic, au coût annuel de 557 € suivie par la Ford Focus avec une cotisation d’assurance fixée à 572 € environ.

Classement des coûts d’assurance des berlines compactes