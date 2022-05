Quel cabriolet choisir pour cet été ?

Très encouragée par la culture populaire et le cinéma hollywoodien, la conduite de cabriolet traverse inlassablement les époques et reste indémodable. Qui n’a jamais rêvé de découvrir les routes de campagne les cheveux au vent ? Malgré un marché automobile de plus en plus concurrentiel, les cabriolets restent encore incontournables auprès des connaisseurs. Toutefois, les constructeurs auto produisent de moins en moins de cabriolets. Les rares modèles disponibles en 2022 sont, tout de même, très intéressants et différents les uns des autres. Découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur les cabriolets disponibles en 2022 avant de faire votre choix !

Qu’est-ce qu’un cabriolet ?

Il s’agit d’un véhicule touristique décapotable. Le plus souvent, c’est une déclinaison décapotable d’un type de voitures plus courant comme les berlines ou les coupés. Il existe plusieurs types de cabriolets qui peuvent être classifiés selon la carrosserie adoptée : roadster, torpédo, speeder ou encore landaulet, sont tous des types de cabriolets parmi d’autres. Le nom cabriolet est donc assez générique et regroupe une vaste gamme de voitures souvent dérivées de berlines ou de coupés, alors appelés coupé-cabriolet. Un autre élément caractéristique des cabriolets est le toit équipé. La plupart des modèles récents sont équipés avec un toit solide dit « hard top ». Les toits en toile « soft top » existent tout de même toujours et sont devenus un symbole d’élégance.

Le cabriolet au fil du temps

Le cabriolet est devenu mythique au cours du siècle dernier notamment grâce au cinéma. Des modèles légendaires, comme le cabriolet Aston Martin de James Bond, ont marqué les esprits de plusieurs générations. Cependant, le terme cabriolet ne date pas d’hier et a vu le jour au cours du XVIIIe siècle. Il désignait au départ un type de calèche à deux roues qui était surmontée d’une capote rabattable. Le mot cabriolet vient en fait des cabrioles faites par cette calèche à cause de sa légèreté excessive. Avec le temps, seuls les modèles les plus luxueux étaient produits sous cette forme. Résultat, la décapotable est devenue synonyme de richesse et de luxe. Il s’agissait d’un moyen d’afficher son élégance et cela s’est transformé très vite en outil de séduction.

Aujourd’hui, le cabriolet est devenu une voiture touristique accessible à plus de conducteurs. Grâce à un pare-brise fixe, des portes sans encadrement et à la capote ou toit rétractable, les cabriolets sont devenus aujourd’hui très pratiques et pouvant faire office de voiture de tous les jours. Plusieurs éléments ont beaucoup évolué ces dernières années, surtout en termes de sécurité. Par exemple, les portières sont équipées d’airbags latéraux qui s’ouvrent vers le haut. Cette petite différence avec les airbags classiques qui s’ouvrent vers le bas permet de protéger la tête du conducteur et des passagers même avec la fenêtre ouverte.

Quels sont les avantages d’un cabriolet ?

Contrairement à une idée très répandue, rouler en cabriolet ne sert pas qu’à frimer. Si ce type de voitures recense beaucoup d’adeptes, c’est pour de bonnes raisons. D’un point de vue conduit, c’est le meilleur moyen de ressentir toutes les sensations créées par vos balades dans la nature. Ce sont les cheveux au vent que vous pourrez apprécier les chants des oiseaux ou l’odeur des fleurs d’orangers que vous croiserez sur vos trajets.

Bien sûr, l’aspect esthétique des cabriolets est indéniable. La plupart du temps, la version décapotable de la berline ou du coupé a des lignes encore plus raffinées que celles des versions de base. Surtout lorsque le toit est rabattu, la vue à bord d’un cabriolet est de loin la meilleure que vous pourrez trouver au volant d’une voiture, dépassant largement les voitures à pare-brise panoramique. D’un point de vue facilité d’utilisation, la transition entre la configuration cabriolet ou coupé se fait très facilement grâce à des capotes entièrement électriques.

Comment choisir son cabriolet ?

Il existe aujourd’hui plusieurs types de cabriolets qui pourraient vous intéresser. Si vous êtes à la recherche d’une petite voiture décapotable, vous serez sûrement séduit par une MINI Cabriolet ou un modèle moins luxueux comme la Fiat 500C. Dans la catégorie roadster décapotable, il y a par exemple la 3e génération de la BMW Z4, la Nissan 370Z Roadster ou la Porsche 718 Boxster. Bien entendu, il y a aujourd’hui, sur le marché, un grand nombre de modèles de cabriolets. Pour choisir celui qui vous convient le mieux, vous devez procéder de la même manière que pour une berline ou un coupé normal. Choisissez la motorisation et le nombre de places dont vous avez besoin. Ensuite, prenez en compte le volume du coffre et l’espace dans l’habitacle qui doit être adapté à votre taille et celle de vos passagers. Après cela, décidez-vous entre un toit en toile ou en taule. Ce dernier critère limitera considérablement le nombre de modèles qui s’offrent à vous. Enfin, pensez à votre budget.

Une fois l’image du cabriolet de vos rêves fixée dans votre esprit, parcourez les modèles disponibles qui rentrent dans votre budget et qui répondent à vos besoins. Il faut savoir que la catégorie cabriolet connaît ces dernières années un nouvel arrivant. Il s’agit du SUV cabriolet. Ce type de véhicules regroupe les avantages de beaucoup d’autres modèles tout en gardant le prestige des décapotables classiques.

Combien coûte une décapotable ?

Pour rouler en cabriolet, il faut toujours piocher un peu plus dans ses économies. Néanmoins, ces voitures prestigieuses ont vu leurs prix baisser considérablement. Les modèles les plus courants comme la Fiat 500C n’atteignent pas la barre des 20 000 euros. D’autres modèles plus élaborés comme la MINI Cabriolet sont disponibles aux alentours de 25 000 euros. Les modèles plus luxueux comme les BMW ou Ford Mustang dépassent largement la barre des 30 000 euros, mais rassurez-vous, ces voitures en valent la peine !

Conclusion

Les cabriolets sont des véhicules qui allient prestige et élégance. Rouler dans ce type de voitures présente de réels avantages notamment du point de vue des sensations de conduite. Le choix du modèle de cabriolet est, au final, l’un des choix de voiture les plus faciles à faire. Tout simplement parce qu’on ne choisit pas un cabriolet, on a un coup de cœur !