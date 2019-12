Promotions : les bons plans auto de la semaine

Voici trois promos automobiles intéressantes en ce moment : une dans les concessions, une chez les mandataires et une dans les centres auto.

Dans les concessions

Renault Espace

Le modèle est affiché avec une offre de reprise + 5.000 €, ce qui donne une remise maximale de 12,6 %. Cela n’est pas énorme. Si on vous parle de l’Espace cette semaine, c’est parce qu’assurément les vendeurs seront nettement plus généreux. Il était déjà possible d’avoir plus que ces 5.000 € et ce sera d’autant plus facile là parce que la version restylée va être mise en vente. C’est donc le moment de vider les stocks, surtout à l’approche d’un barème du malus 2020 plus sévère. Sur des modèles haut de gamme Initiale Paris, on peut approcher des 10.000 € d’aide.

Chez les mandataires

Peugeot 308 SW : jusqu’à – 37 % sur Auto Ici

Les familiales françaises sont souvent à prix cassés chez les mandataires. La promo record chez Auto Ici concerne la variante break de la 308. On trouve un modèle GT Line avec le moteur diesel de 130 ch (boîte manuelle 6 rapports) à – 37 %. Le modèle est affiché à 21.298 €. L’équipement de série comprend l’accès/démarrage mains libres, la caméra de recul 180°, la navigation, les phares full LED… Les clients ont le choix entre deux couleurs métallisées : Noir Perla et Bleu Magnetic.

En centre-auto

Le forfait vidange à – 30 % chez Speedy

Speedy accorde 30 % de remise sur son forfait vidange Basic, qui comprend : la vidange, le remplacement du filtre à huile, le remplacement du joint du bouchon. Le réseau utilise l’huile Elf Powertech. Pour en profiter, dans la limite de 5 litres d’huile (le litre supplémentaire coûte 9 €), il faut faire un devis sur le site Internet de Speedy.