Prodrive P25 : la réinterprétation moderne de la mythique Subaru 22b

Quand on parle de Subaru, les passionnés d’automobiles pensent immédiatement à l’Impreza qui en plusieurs générations et grâce à ses titres de champion du monde s’est offert une réputation solide de sportive pointue. Toutefois les Japonais comme à leur habitude se sont jalousement gardé les versions les plus exclusives. Ainsi la Subaru Impreza 22B STI ne s’est jamais vendue hors de l’archipel. Une faute à moitié réparé car les Britanniques de Prodrive viennent de lancer la P25, une réinterprétation moderne de la mythique 22B.

Cœur moderne

Utiliser une 22B originale était compliqué pour ce Restomod. En effet, seulement 400 exemplaires de 22B STI sont sortis des chaînes d’assemblage, Prodrive s’est donc tourné vers une rare mais plus courante version 2 portes de l’Impreza GC8.

Toutefois les modifications sont nombreuses, à commencer par le cœur de cette P25 qui n’est plus le moteur 2,2 litres 4 cylindres à plat d’origine. Il s’agit dorénavant d’un 2,5 litres utilisant la même architecture en flat 4 mais de conception plus moderne puisque ce moteur est dérivé de l’Impreza STI moderne qui n’est pas commercialisée dans nos contrés Europeenne. Cependant, Prodrive ne s’est pas contenté de mettre ce moteur dans une GC8, le bloc a été revu avec une nouvelle segmentation, des nouveaux pistons, bielles et soupapes mais aussi un turbo Garett plus gros et disposant d’un anti-lag. C’est maintenant 406 chevaux et 600 Nm qui sortent de ce flat 4 toujours donnés à une transmission intégrale permanente.

La modernité se retrouve aussi au niveau de la boîte de vitesses car cette P25 est équipée d’une boîte séquentielle X-shift à 6 rapports contrairement à son aînée qui disposait de 3 pédales. Cette nouvelle boîte permet des passages de vitesse rapides en seulement 80 ms. Un passage de rapports très rapide qui lui promet un 0 à 100 km/h en 3,5 secondes.

Poids contenu

Prodrive a également travaillé sur la maîtrise du poids car cette P25 avec 4 roues motrices ne pèse que 1200 kg. Ce résultat est obtenu grâce à un usage conséquent de la fibre de carbone sur la carrosserie ou encore les sièges mais aussi d’une batterie au lithium.

Châssis évolué

Comme à son habitude Prodrive a aussi soigné le châssis de cette P25 en utilisant une suspension entièrement réglable Bilstein. Il est également possible d’avoir un frein à main hydraulique tandis que les jantes sont signées Bridgestone accueillant des pneus Potenza en 235/35 R19. De plus, le freinage est fourni par AP Racing incluant des étriers avant à 6 pistons pour pincer des disques en 380 mm et 4 pistons à l’arrière pour des disques de 350 mm.

Seulement 25 exemplaires

Prodrive prévoit la réalisation de seulement 25 exemplaires de cette P25 qui affiche un tarif élitiste de 636 000€. L’un des exemplaires sera présenté au Festival of Speed de Goodwood et pourrait rouler sur le tracé de l’épreuve en guise de démonstration.