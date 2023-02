Ce n’est pas une nouveauté si je vous dis que les tarifs des carburants sont atrocement élevés. En effet depuis presque maintenant un an faire le plein de carburant ressemble à un braquage où les automobilistes sont la victime. En raison de la guerre en Ukraine et des différentes sanctions faites à la Russie les prix des carburants prix ont augmenté jusqu’en France, une belle démonstration de l’effet papillon. De plus, depuis l’arrêt de la remise gouvernementale sur les carburants le 1er janvier dernier, les prix sont repartis à la hausse mais selon Patrick Pouyanné, patron de TotalEnergies cela ne devrait pas durer.

Une baisse mais pas de suite

Si une baisse est annoncée par Patrick Pouyanné il va falloir d’abord laisser passer la hausse des prix qui est une réaction à l’embargo sur les carburants russes. Une décision prise par l’Union Européenne afin de sanctionner la Russie pour son invasion et ses combats en Ukraine, l’une des seules armes des pays européens car personne n’ose aller affronter directement la Russie en raison de son armement nucléaire notamment.

Une baisse des prix en raison de la baisse de la demande

Selon Patrick Pouyanné le patron de TotalEnergies le salut sur le prix des carburants pourrait venir des véhicules électriques. Oui, la solution pourrait venir des voitures électriques qui de plus en plus nombreuses permettent de faire diminuer à terme la demande en essence ou en diesel. Cette demande moins forte pourrait faire baisser les prix des carburants à la pompe. Cependant, cette vision promet une baisse dans un avenir lointain car la transition énergétique du parc automobile français ne va pas se faire en quelques jours.

En attendant, ceux qui sont dans les critères déterminés par le gouvernement peuvent faire la demande du chèque carburant de 100€ par la plateforme en ligne qui est encore disponible pendant un peu plus de deux semaines.