Prix des carburants : l’état des lieux après l’application de l’aide

Ce vendredi 1 avril 2022 est entrée en application une aide provenant du gouvernement sur les tarifs des carburants. Elle était initialement annoncée à 15 centimes, les consommateurs ont eu la bonne surprise d’apprendre qu’elle est de 18 centimes en France métropolitaine. Qu’en est-il au lendemain de cette remise ?

Retour à la situation d’avant crise ?

La remise tant à compenser la hausse du prix des carburants en raison de la guerre en Ukraine. Pour ce qui est de l’essence, cela semble être une réussite car les prix sont redevenus proches de la situation fin février 2022. Le SP 95 E10 est à 1,774 €/l en moyenne en France, une baisse de 22,5 centimes par rapport à la semaine dernière. Le SP 95 E5 est à 1,847 €/l, une baisse plus faible de 17,5 centimes. Le SP 98 est en moyenne à 1,884 €/l soit 21,3 centimes de diminution.

En ce qui concerne le diesel, il reste toujours plus cher que l’essence et de son tarif fin février 2022. Le prix moyen en France est de 1,883€/l mais la diminution par rapport à la semaine dernière est bien plus importante. Elle atteint -27,7 centimes.

L’éthanol diminue également et est maintenant à 0,77€/l, il profite également de la remise.

Tableau des prix

Prix moyens des carburants Aujourd'hui Sur une semaine Sur un mois Sans Plomb 98 (E5) 1,969 €/l + 7,3 €c/l + 12,6 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,905 €/l + 7,6 €c/l + 11,9 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,884 €/l + 7,2 €c/l + 12,7 €c/l BioEthanol E85 0,834 €/l + 3,9 €c/l + 6,1 €c/l Gazole (B7) 1,872 €/l + 11,4 €c/l + 16,2 €c/l GPL 0,943 €/l + 2,7 €c/l + 2,0 €c/l

Bien que les prix soient repassés tous sous les 2€/l, ils restent très élevés. Le scrutin présidentiel propose aux électeurs 12 candidats ayant tous une solution différente pour les prix de l’énergie.