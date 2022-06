Prix des carburants : les tarifs restent hauts

Peu de temps avant les départs en vacances les prix des carburants restent proches de leur record et aucune baisse sensible ne s’amorce. L’état des prix de 29 juin 2022.

Essence et diesel

L’essence voit ses prix stagner cette semaine puisque le SP98 baisse de 0,3 €c/l pour s’afficher à 2,159 €/l tandis que le SP95 E10 ne bouge pas et s’échange contre 2,049 €/l en moyenne en France selon Carbu.com.

Le diesel lui devient légèrement moins cher avec 3,2 €c/l de baisse, son tarif reste haut à 2,122 €/l.

Éthanol et GPL

L’Éthanol E85 et le GPL n’augmentent pas non plus cette semaine puisque les hausses sont infinitésimales. 0,3 €c/l supplémentaire pour l’éthanol E85 et une baisse de 0,9 €c/l pour le GPL. Ces deux derniers se paient alors respectivement 0,860 €/l et 0,863 €/l à la pompe.

Tableau des prix

Carburants Prix moyen au 29 juin 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 2,159 €/l - 0,3 €c/l + 5,4 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 2,105 €/l + 0,4 €c/l + 6,4 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 2,049 €/l 0 €c/l + 4,2 €c/l BioEthanol E85 0,860 €/l + 0,3 €c/l + 4,5 €c/l Gazole (B7) 2,122 €/l - 3,2 €c/l + 22,3 €c/l GPL 0,863 €/l - 0,9 €c/l - 0,3 €c/l