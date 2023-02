Prix des carburants : le projet d’une nouvelle remise se confirme

Le Président de la Republique était en visite au marché de Rungis ce lundi. L’occasion pour Emmanuel Macron de s’exprimer sur le prix des carburants appelant un nouveau geste.

Un geste des pétroliers

Lors de sa première visite au contact du public depuis le lancement de la réforme des retraites, le Président de la Republique a appelé à un nouveau « geste » et à « l’esprit de responsabilité » des grands pétroliers. Le chef d’Etat a déclaré souhaiter que « le dialogue puisse se finaliser entre le ministère et les entreprises concernées, comme cela avait été fait l’année dernière sur les carburants avec des ristournes à la pompe qui avaient été faites par les entreprises comme Total ».

Une aide avant de dépasser 2€/l ?

On savait déjà que TotalEnergies envisage de mettre en place une remise sur les prix des carburants lorsque ceux-ci dépassent 2€/l. Cependant la déclaration du Président pourrait bien accélérer la mise en place de l’aide. Une aide qui serait complémentaire au chèque carburant de 100€ qui peine encore à trouver ses bénéficiaires.

Le cumul des deux aides pourrait soulager les Français lorsqu’il s’agit de dégainer le pistolet pour faire le plein. En effet, avec un prix de 1,851 €/l pour le diesel et 1,897 €/l pour le SP95 E10, on ne peut pas dire que les carburants soient bon marché. De plus, cette déclaration peut être bienvenue dans ce contexte où le climat social est tendu en raison d’une réforme des retraites qui pousse à la grève.