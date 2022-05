Prix des carburants : l’augmentation continue

La semaine dernière nous vous alertions d’une nouvelle hausse du prix des carburants. En effet, les prix à la pompe étaient à la hausse sur la semaine dernière et cette tendance se confirme également cette semaine.

Hausse pour tous

La semaine dernière seulement l’essence et le diesel avaient augmenté. Cependant, cette semaine l’éthanol les rejoint pour afficher 1,1 centime de hausse par rapport à la semaine dernière, son prix est maintenant en moyenne à 0,771 €/l le 4 mai 2022. Une augmentation relativement faible en comparaison à celle de l’essence qui est de 5,2 €c/l pour le SP95 E10 qui s’affiche maintenant à 1,830 €/l, en ce qui concerne le SP98 le prix grimpe de 4,9 €c/l pour se facturer à 1,928 €/l en moyenne le 4 mai.

Le diesel reste le carburant le moins bon marché depuis ce début d’année et enregistre la plus forte hausse de tous les carburants cette semaine. Son prix augmente de 5,9 €c/l pour atteindre 1,961 €/l.

Le prix du litre allègrement au-dessus des 2€

Si on enlève l’effet de la remise de 18 centimes proposée par le gouvernement depuis le 1er avril dernier, les prix du litre d’essence et de diesel sont tous allègrement au-dessus des 2€. Ce qui nous pousse à nous demander quel sera le prix du litre début août prochain quand la remise cessera de prendre effet. Si la tendance actuelle suit son évolution il ne serait pas surprenant de voir le prix du diesel à 2,30 €/l et l’essence à 2,20 €/l.

Les prix des carburants connaîtront-ils une déflation par eux-mêmes, sans aide artificiel ?

Tableau des prix

Carburant Prix moyen au 29 avril 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 1,928 €/l + 4,9 €c/l + 5,8 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,872 €/l + 5,1 €c/l + 5,5 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,830 €/l + 5,2 €c/l + 6,8 €c/l BioEthanol E85 0,771 €/l + 1,1 €c/l + 0,5 €c/l Gazole (B7) 1,961 €/l + 5,9 €c/l + 10,6 €c/l GPL 0,860 €/l - 0,1 €c/l + 3,8 €c/l