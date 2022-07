Prix des carburants : la fin du mois de juillet marquée par une baisse

Voilà qui donne du souffle à notre porte-monnaie. Le prix des carburants est en diminution ses dernières semaines permettant d’alléger la facture pour les Français dans l’obligation de prendre leur voiture ou ceux qui partent en vacances en voiture. Quels sont les prix des carburants en cette fin du mois de juillet ? Réponse grâce aux données de Carbu.com du 28 juillet 2022.

Essence et diesel en diminution

Que ce soit l’essence ou le diesel, les deux carburants les plus consommés dans le pays sont en diminution. En effet, le SP98 baisse de 5,6 €c/l pour se payer 1,927 €/l et le SP95 E10 suit la même tendance avec une baisse de 5,7 €c/l pour atteindre le prix moyen de 1,815 €/l en France (On l’a même vu à 1,736€/l dans une station du sud de la France, presque une affaire vu les tarifs dernièrement atteint).

Le diesel reste toujours plus cher que l’essence SP95 E10 mais avec une baisse de 5,3 €c/l il devient lui aussi plus accessible car il se facture à présent 1,896 €/l à la pompe.

Éthanol et GPL eux aussi à la baisse

Et pour ceux qui ont la chance de rouler avec de l’éthanol E85 et du GPL, les prix sont aussi en baisse. Ainsi, l’E85 descend de 4,4 €c/l pour s’échanger à présent contre 0,813 €/l tandis que le GPL chute de 2,0 €c/l pour s’afficher à la pompe au prix de 0,850 €/l.

Voilà des bonnes nouvelles. De plus, le gouvernement serait en train de préparer une hausse de la remise de 18 centimes en l’augmentant à 30 centimes. Faut-il y voir une volonté de baisser durablement les prix des carburants ou ras de marée sur le prix à la rentrée ?

Tableau des prix

Carburants Prix moyen au 28 juillet 2022 Evolution des prix depuis une semaine Evolution des prix depuis un mois Sans Plomb 98 (E5) 1,927 €/l - 5,6 €c/l - 23,2 €c/l Sans Plomb 95 (E5) 1,865 €/l - 6,7 €c/l - 24,0 €c/l Sans Plomb 95 (E10) 1,815 €/l - 5,7 €c/l - 23,4 €c/l BioEthanol E85 0,813 €/l - 4,4 €c/l - 4,7 €c/l Gazole (B7) 1,896 €/l - 5,3 €c/l - 22,6 €c/l GPL 0,850 €/l - 2,0 €c/l - 1,3 €c/l