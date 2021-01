PowerPlus, le nouveau moteur V-Twin par Indian Motorcycle

Indian Motorcycle présente le moteur le plus puissant de sa catégorie avec le nouveau Powerplus, un nouveau standard de performance des V-Twin pour la première marque de motos Américaines.

PowerPlus : nouveau moteur V-Twin présenté par Indian Motorcycle

Annoncé l’an dernier, Indian Motorcycle, première marque de motos Américaines, a monté la barre un peu plus haut aujourd’hui avec le lancement de son moteur le plus puissant de sa catégorie à ce jour, le PowerPlus. Le tout nouveau V-Twin à refroidissement liquide de 1769 cc (108 ci) développe une puissance de 121 chevaux (90,1 kW) et un couple de 178 Nm inégalés dans sa catégorie et établit un nouveau standard de performance pour les V-Twin américains.

Le PowerPlus sera au cœur du Challenger, le tout nouveau bagger Indian qui utilise la technologie de pointe Indian Motorcycle pour devenir le V-Twin américain le plus performant jamais développé. Le nom du nouveau moteur est un clin d’œil à l’histoire emblématique d’Indian Motorcycle, rendant hommage à la moto Indian PowerPlus produite entre 1916 et 1924.

“Nos ingénieurs travaillent en gardant en tête que tout ce qui n’est pas de la meilleure conception et le plus performant de sa catégorie ne sera pas légitime, et il est clair qu’avec ce nouveau moteur, ils ont atteint ce haut niveau de qualité. D’innombrables heures ont été consacrées à la conception, au développement et aux essais pour s’assurer qu’il s’agit du meilleur V-Twin à refroidissement liquide jamais conçu, et je ne pourrais être plus fier de notre équipe et de cet incroyable moteur.« , a déclaré Steve Menneto, président d’Indian Motorcycle.

Le PowerPlus s’inspire de plusieurs caractéristiques de conception et de performance du moteur 1133 cc à refroidissement liquide de l’Indian Scout, y compris l’arbre à cames en tête avec quatre soupapes par cylindre. Mais les comparaisons s’arrêtent là.

Le PowerPlus a été développé avec comme prérequis : un énorme couple sur toute la plage de puissance. Le tout nouveau groupe motopropulseur est doté d’une transmission à six rapports avec un vrai overdrive, d’un embrayage assisté pour réduire l’effort à l’embrayage et de trois modes de conduite qui permettent au pilote d’adapter la cartographie moteur suivant ses préférences de conduite et les conditions. Cette technologie avancée comprend également des dispositifs de réglage hydrauliques du jeu de soupapes et des tendeurs de chaîne d’arbre à cames hydrauliques facilitant la maintenance et la fiabilité.

Spécifications du moteur Indian Motorcycle PowerPlus

Cylindrée 1769 cc (108 ci) Puissance 120.6 ch / 90 kW à 5500 tr/min Couple 178 Nm à 3800 tr/min Régime moteur maximal 6500 tr/min Architecture V-twin 60 degrés, refroidissement liquide Carter Semi-sec grande capacité Distribution Arbres à cames en tête avec quatre soupapes par cylindre Alimentation Injection électronique. Double alésage 52mm des papillons Compression 11:1 Transmission Six rapports avec un vrai overdrive Embrayage Embrayage assisté