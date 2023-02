La remise sur les carburants ne peut à elle seule expliquer une hausse du prix de l’éthanol qui a pris de plus de 50 centimes dans certains cas. Certes elle n’a pas aidé ce carburant à rester bon marché mais il faut se pencher plus en détail pour comprendre les raisons de l’augmentation du tarif du superéthanol E85. Abcmoteur vous explique l’essentiel à savoir

Une hausse de ses coûts de production

La vie devient plus chère, je crois que nous sommes tous d’accord pour partager ce constat sur l’inflation depuis la crise de la covid-19 et la guerre en Ukraine. Les prix des énergies ont augmenté d’une manière significative que ce soit pour les carburants, le gaz ou encore l’électricité qui sont des composants entrant dans le processus de fabrication du bioéthanol.

Selon Sylvain Demoures, secrétaire général du Syndicat national des producteurs d’alcool agricole (SNPAA) la principale raison de l’augmentation du superéthanol E85 est la hausse du prix du gaz qui commence seulement à se répercuter sur les prix car les producteurs achètent le gaz à l’année et souvent en été. Et cet été les prix du gaz atteignaient des sommets.

Un tarif déterminé à l’année

Contrairement à l’essence ou au diesel, l’éthanol a un tarif qui est déterminé à l’année. Il a donc fallu attendre le début de l’année 2023 pour avoir un tarif qui prend en compte la hausse du prix du gaz qui a été acheté cet été. Jusque-là les conducteurs roulant à l’éthanol E85 étaient protégés de la hausse du prix liée à la hausse du coût de production.

De l’essence dans l’éthanol

Il est aussi important de rappeler que le bioéthanol E85 est composé au maximum de 85% d’éthanol et 15% d’essence en été. En hiver, le mélange est plus proche de 60% d’éthanol et 40% d’essence. C’est aussi un facteur qui peut faire augmenter son prix plus en hiver qu’en été. Cependant de la à penser que le prix de l’éthanol E85 baisse drastiquement l’été prochain, il ne faut pas s’enflammer. Si baisse des tarifs il devait y avoir ce serait principalement en raison de la baisse du prix du gaz.

Actuellement le prix de l’éthanol est 1,145 €/l selon carbu.com soit une hausse de presque 37 centimes d’euro en un an ! Il ne faut donc pas croire que le superéthanol a subi une importante hausse des taxes dans la composition de son prix comme on peut l’entendre dans de nombreuses discussions de café.