Porsche Vision 357 : hommage à la 356

Chez Porsche tout a commencé de la 356. Cette voiture de sport est l’œuvre de Ferdinand Porsche qui est aussi le père de la Volkswagen Coccinelle, il est donc logique que ces deux véhicules partagent des éléments communs. Cependant, Porsche a pris la voie du sport avec l’arrivée en 1963 de la Porsche 911 qui fête cette année ses 60 ans. La 911 n’est pas la seule à fêter un anniversaire, la 356 fête ses 75 ans et Porsche ne pouvait pas passer à coter de l’événement. C’est pourquoi le constructeur de Zuffenhausen dévoile le concept Porsche Vision 357 qui est un vibrant hommage à la 356.

Un concept inspiré de la 356

Cette Porsche Vision 357 est un hommage à la Porsche 356. Cela se remarque dans plusieurs de ses éléments mais tout d’abord par sa silhouette largement inspirée de la première des Porsche. Micheal Mauer vice-président du design Porsche déclare « Avec la Porsche Vision 357, nous avons créé un cadeau d’anniversaire très spécial. Ce concept rend hommage aux racines stylistiques de la marque, qui remontent à la 356 »

Ainsi la silhouette inspirée de la 356 est épurée pour cette Vision 357, les poignées de portes sont dissimulées près des vitres, le pare-brise ne semble faire qu’un avec les fenêtres latérales mais surtout on remarque des ailes larges et des ailes avant qui intègrent un effet de style permettant de confondre des optiques avant de Porsche 356. Son échappement est en titane et on remarque aussi l’absence de rétroviseurs extérieurs qui sont remplacés par des caméras.

Les jantes de cette 357 sont en magnésium et ont un diamètre de 20 pouces, leur dessin rappelle celui des jantes de Porsche 356. Elles disposent d’enjoliveurs en carbone. De même la teinte de carrosserie rappelle celle des 356 avec un Gris Glace Métallisé et Gris Grivola Métallisé qui étaient populaires à l’époque de la 356.

Vibrant hommage

Cette Porsche Vision 357 ne compte pas sur son style pour faire vibrer les passionnés. En effet, sa mécanique est parmi les plus nobles de chez Porsche et déclenchera les plus grandes émotions chez les Porschistes. Il s’agit du moteur Flat 6 atmosphérique ou devrais-je dire atmo-féerique de 4,0 litres développant 500 chevaux. Cela trahit la base sur laquelle repose la Porsche Vision 357, une base de premier choix puisqu’il s’agit ni plus ni moins de la Porsche 718 Cayman GT4 RS. De plus, l’échappement titane présent sur ce concept car doit libérer la sonorité déjà saisissante du Flat 6 4.0 litres.

Bien que cette motorisation ne soit pas en position arrière comme celle de la 356, elle peut rouler au carburant synthétique de Porsche qui permet de limiter son impact sur l’environnement. Avec cette Porsche Vision 357, le passé glorieux du constructeur est mis à l’honneur mais elle n’oublie pas l’avenir en utilisant des innovations de pointe pour protéger l’environnement.

Pour admirer cette nouvelle Porsche Vision 357 ainsi que des modèles emblématiques et rares de la marque Porsche, rendez-vous à l’exposition “75 ans de voitures de sport Porsche” qui se tient à Berlin. La Vision 357 y sera jusqu’à la mi-février avant de débuter une tournée internationale. L’exposition quant à elle se tient jusqu’en septembre prochain.