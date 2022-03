Porsche va créer Sally Carrera de Cars pour de vrai

Cars est le film d’animation des studios Disney-Pixar sorti en 2006, parmi les voitures emblématiques du film Sally est une Porsche 911 (996) Carrera. Porsche a annoncé récemment lancer une version réelle de l’amoureuse de Flash McQueen.

Que les petits et les grands se réjouissent, Porsche s’associe avec Pixar pour créer une version réelle de Sally. Elle sera mise en vente lors d’enchères au profit d’une association humanitaire et qu’au Haut-commissariat de l’ONU aux réfugiés. « Nous voulions aider, d’une manière ou d’une autre, et en tant qu’équipe, nous avons réalisé que nous pouvions peut-être exploiter ce sur quoi nous travaillions pour collecter des fonds. Tout le projet a commencé par la prémisse que le personnage de Sally était dévoué à aider les autres et il semble juste que cela continue 20 ans plus tard ». Elle sera vendue par la maison RM Sotheby’s en même temps qu’une montre crée par Porsche Design pour l’occasion.

Sally sera un exemplaire unique qui intéressera tous les fans du film qui est l’un des meilleurs films sur l’automobile. Pixar avait réussi à transmettre émotion et passion aux spectateurs hétéroclites. Un vrai succès pour Pixar car le premier volet de la trilogie avait engendré 462 216 280 $ de recette et 385% de rentabilité.

En tant que fan du film, je suis très impatient de voir la création de Porsche ravivant en moi mon âme d’enfant.