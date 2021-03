Le deuxième break de Porsche est basé sur son modèle électrique Taycan. Et ce modèle adopte un accastillage de baroudeur.

La famille des électriques Porsche s’agrandit. En attendant un tout nouveau Macan uniquement doté de ce type de motorisation, la marque propose un dérivé de sa Taycan. Il s’agit de la Cross Turismo, qui devient ainsi le deuxième break du constructeur et son premier break baroudeur, façon A6 Allroad.

La Cross Turismo reçoit ainsi des protections en plastique brut autour des roues et sur les bas de caisse. Avec un pack Off Road, il y a des ailettes à l’extrémité des jupes latérales. De base, la garde au sol est relevée de 20 mm et de 30 mm avec le pack Off Road. En ce qui concerne la partie break, on a des barres de toit. La silhouette a bien sûr été redessinée, mais pas question de faire un cargo roi des déménagements ! La lunette et le hayon restent bien inclinés. La forme break met bien en avant les hanches généreuses.

La chute moins prononcée du pavillon permet d’améliorer l’accès à l’arrière et la garde au toit. Au niveau de la banquette, les passagers gagnent 47 mm d’espace pour leur tête. Le volume du coffre est de 430 litres, soit 23 litres de plus que la berline. Mais c’est une capacité ridicule en rapport du gabarit. Le véhicule mesure 4,97 mètres de long ! Au maxi, la capacité est de 1200 litres. Il y a un coffre à l’avant quand même, de 84 litres. A noter que Porsche a imaginé un porte-vélos adapté, capable de prendre trois vélos tout en conservant l’accès à la soute.

Dès ses débuts, le Cross Turismo est proposée en quatre variantes, toutes avec la grosse batterie de 93,4 kWh. La version « 4 » a une puissance de 380 ch. La 4S est à 490 ch. Puis la Turbo et la Turbo S annoncent 625 ch. La différence tiendra de la puissance maxi ponctuelle avec l’overboost : 680 ch pour la Turbo et 761 ch pour la Turbo S. Cette dernière passe de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes. En revanche, elle a la plus faible autonomie, à 419 km. Pour les 4S et Turbo c’est 452 km, pour la S c’est 456 km.

Ce break est déjà disponible, à partir de 96.454 €.