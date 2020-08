Porsche Panamera restylée : deux nouvelles versions

La Panamera passe par la case restylage. L’important est sous le capot, avec deux nouvelles variantes techniques : Turbo S et 4S E-hybrid.

Quatre ans après sa naissance, la Panamera deuxième du nom est rafraichie. Forcément, avec Porsche, les retouches sont subtiles. La marque joue même la carte de l’économie, puisque la principale retouche esthétique consiste à mettre en série le pack esthétique Sport Design !

A l’arrière, on note une évolution du bandeau pour assurer une meilleure continuité entre le coffre et les feux. La signature lumineuse est ainsi revue. De nouveaux designs de jantes en 20 et 21 pouces sont proposés. Bien sûr, le restylage concerne la berline et le break Sport Turismo. A bord, il y a un nouveau volant, repris à la 911 type 992. Le système multimédia est mis à jour pour être plus connecté.

Ce restylage est surtout l’occasion de revoir l’offre technique. Si le modèle d’accès reste à 330 ch (avec V6 2.9 litres biturbo), la GTS voit son V8 4.0 litres biturbo passer de 460 à 480 ch. Surtout, l’offre thermique est désormais chapeautée par une inédite Turbo S, qui remplace la Turbo. Ici, le V8 passe de 550 à 630 ch ! Le couple maxi gagne 50 Nm à 820 Nm. Le véhicule atteint 315 km/h et passe de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes.

L’autre nouveauté est hybride. Porsche ajoute une troisième variante plug-in. Cela peut sembler beaucoup, mais l’hybride représente plus de la moitié des ventes de la Panamera ! Et il y avait un trou à combler entre l’E-hybrid de 462 ch et la Turbo E-hybrid de 680 ch. Voici donc la 4S E-hybrid, qui associe le V6 2.9 et un bloc électrique logé dans la boîte PDK double embrayage 8 rapports, pour une puissance cumulée de 560 ch. La batterie passe de 14,1 à 17,9 kWh, ce qui améliore l’autonomie électrique d’environ 30 %.

Les nouvelles Panamera sont déjà disponibles à la commande, avec un prix de départ de 95.597 €.