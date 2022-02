Porsche Macan T: T comme Touring

Le Porsche Macan T complète la gamme avec une orientation sportive. Le petit SUV de Porsche adopte un moteur de 265 chevaux et un réglage plus dynamique.

4 cylindres turbo pour contenir le poids

Ce moteur 2 litres quatre cylindres turbo développe 265 chevaux et 400nm de couple étant 58,5kg plus léger que le V6 2,9 biturbos des Macan S et GTS. Ce qui selon Porsche apporte une agilité accrue en raison de l’allègement du train avant. Ce moteur est associé à la boîte 7 rapports à double embrayage (PDK) et à la transmission intégrale permanente Porsche Traction Management (PTM). Motorisé ainsi ce Macan T abat de le 0 à 100km/h en 6,2 secondes et est capable de rouler à 232km/h.

Réglage châssis optimisé

Ce Porsche Macan T est doté de série d’une suspension en acier combinée au système de gestion active Porsche Active Suspension Management (PASM), elle abaisse le véhicule de 15mm. Les barres stabilisatrices sont plus rigides et le réglage du châssis a été optimisé pour assurer une suspension équilibrée et cohérente avec les performances mécaniques.

Le système de traction PTM a été configuré pour optimiser la motricité du train arrière. La suspension en option pneumatique adaptative avec PASM permet d’abaisser de 10mm supplémentaire le Macan T. Le système de répartition variable du couple par contrôle vectoriel Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) adapté pour optimiser le dynamisme de cette nouvelle version du Macan est disponible également en option.

Design exclusif au T

Des éléments de style en Gris Quartz métallisé à l’avant, sur les flancs et à l’arrière permettent de distinguer ce Macan T. Les baguettes sur le pare-chocs avant, les coques des rétroviseurs, le becquet de toit et les monogrammes à l’arrière arborent cette couleur. Les sorties d’échappement et les contours de vitre sont en noir. Cette version récupère les jantes 20 pouces du Macan S avec une finition exclusive Titane Foncé.

L’habitacle du Macan T adopte des sièges sport chauffants en cuir noir. Des bandes courent sur ces sièges avec le motif « Sport-Tex Stripe », un tissu à rayures. Les appuie-têtes sont frappés du logo Porsche, les coutures sont argentées.

L’équipement de série comprend le volant GT multifonctions chauffant et le chronomètre Sport Chrono, de la console centrale à interface tactile et le Porsche Communication Management (PCM), avec un écran tactile de 10,9 pouces et un système de navigation en ligne.

Ce Porsche Macan T est disponible à partir de 71 440 €, le modèle est disponible à la commande dès aujourd’hui et les premières livraisons sont prévues pour avril prochain.