Porsche lance sa tente de toit

Depuis la fin du confinement les vacanciers ont tendance à partir en vacances différemment. Cela se traduit par la hausse des ventes de vans aménagés ou encore des tentes de toit à mettre sur son véhicule. Jusqu’ici les propriétaires de Porsche étaient obligés d’acheter une tente de toit adaptable pour mettre sur leur sportive allemande mais voilà que Porsche leur propose une solution.

Une tente de toit adaptable à toute la gamme

Le fort de Porsche est de proposer une gamme de véhicule sportif étendu. Lorsque celui-ci présente un accessoire aussi attendu que la tente de toit autant se simplifier la vie et qu’elle soit adaptable à tous les modèles (exception bien sûr des cabriolets). Vous pouvez alors acheter cette tente et l’équiper sur votre Porsche Macan, Cayenne, Panamera et Taycan et évidemment sur votre 911 type 992.

Dimensions XL

Lorsque cette tente de toit est pliée dans son rangement elle ne paraît pas si grande puisque ce dernier mesure 146 cm de longueur, 140 cm de largeur et 33 cm de hauteur. Toutefois, lorsque le conducteur la déplie c’est une autre histoire. Les dimensions passent à 258 cm de longueur, 257 cm de largeur et 118 cm de hauteur.

C’est même plus que les dimensions d’un lit king size. Mais qu’en est-il du confort ?

5 étoiles ?

Porsche annonce que cette tente est adaptée à toutes les saisons avec des toiles faites dans un mélange de coton respirant. Les fermetures éclair sont étanches à l’eau et une hausse de pluie sépare l’entrée. Afin de bien y dormir, le matelas est en mousse haute densité.

En tout cas le tarif est de son côté 5 étoiles puisque cette tente vous coûtera 4980 €. À ce prix mieux vaut être sûr qu’elle sera confortable et qu’elle ne vous servira pas qu’une fois. Cependant, vous êtes assuré d’être le campeur le plus cool des environs.