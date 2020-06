Porsche dévoile les Cayenne GTS

La déclinaison GTS est de retour dans la gamme du Cayenne. Cette variante est de nouveau dotée d’un V8, fort de 460 ch.

Le downsizing, qui consiste à réduire la taille des moteurs, mais pas leur puissance, n’est pas automatique ! La preuve avec le nouveau Cayenne GTS, ou plutôt les nouveaux, puisqu’il y a la troisième génération du grand SUV de Porsche ainsi que sa variante coupé. Alors que l’ancien modèle avait un V6 3.6 litres, les nouveaux ont un V8 4.0 litres biturbo. La hausse de la puissance est toutefois raisonnable, gagnant 20 ch à 460 ch. C’est 20 ch de plus que le modèle S (doté d’un flat-six 3.0 litres) et 90 ch de moins que le Turbo.

La déclinaison GTS affiche un couple maxi de 620 Nm. Les deux carrosseries ont une vitesse de pointe de 270 km/h (+ 8 km/h) et passent de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes avec le pack Sport Chrono, soit une amélioration de 0,6 seconde. La boîte de vitesses est une Tiptronic à 8 rapports.

Côté châssis, la garde au sol est abaissée de 20 mm. Le Porsche Torque Vectoring Plus, qui distribue le couple entre les roues arrière, est en série. Les freins sont généreusement dimensionnés, avec des disques de 390 mm à l’avant et 360 mm à l’arrière. Il faut en passer par les options pour avoir le freinage céramique, mais aussi le système de stabilisation active des mouvements de roulis ou les roues arrière directrices. Autre élément facturé en supplément : l’échappement sport avec deux sorties centrales.

Cela peut ainsi être une des caractéristiques du look des GTS. Les modèles ont en série des jantes 21 pouces noires, qui cachent des étriers rouges. Détail typique des GTS : plusieurs éléments sont peint en noir, comme les décors des prises d’air, les canules d’échappement ou les logos. Phares et feux adoptent aussi un aspect foncé. A bord, l’Alcantara est de mise, recouvrant le centre des sièges, les accoudoirs, le volant ou les poignées de maintien . Les GTS ont de nouveaux sièges plus enveloppants.