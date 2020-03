Porsche dévoile la 911 992 Turbo S

C’est la plus puissante des 911. La Turbo S génération 992 développe 650 ch. Elle passe de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

La nouvelle 911 remet le Turbo. Et de belle manière, puisque Porsche présente directement la variante la plus puissante, la S. C’est le modèle qui coiffe la gamme 911. La prochaine GT3 aura moins de chevaux, mais une préparation plus radicale.

La nouvelle Turbo S reprend le flat-six 3.8 litres biturbo de la Carrera S. Mais la puissance passe de 450 à… 650 ch ! C’est 70 ch de plus que la précédente Turbo S. Le couple culmine à 800 Nm, un gain par rapport à l’ancienne de 50 Nm. La vitesse de pointe reste à 330 km/h. Il faut 2,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h, un progrès de deux dixièmes. Il faut 8,9 secondes pour atteindre 200 km/h, soit un gain sur cet exercice d’une seconde. Cela s’explique notamment par l’amélioration de la transmission intégrale. La boîte de transfert peut envoyer bien plus de couple vers l’avant. La Turbo S est équipée d’une boîte PDK double embrayage à 8 rapports.

La Turbo S est déjà déclinée en Coupé et Cabriolet. Comme la Carrera, elle s’est élargie, avec une caisse plus large de 45 mm à l’avant (1,84 m) et 20 mm à l’arrière (1,90 m). Pour la première fois, la Turbo S a des pneus de tailles différentes : 255/35 avec jantes de 20 pouces à l’avant, 315/30 avec jantes de 21 pouces à l’arrière. L’élément le plus typique de la Turbo est bien sûr présent : un grand aileron fixé à l’arrière. Il est plus large et se déploie. Dans le bouclier, la plaque d’immatriculation est plus haute pour laisser la place à un diffuseur et quatre sorties d’échappement anguleuses (en option). Autre particularité esthétique de la Turbo : les ouvertures après les portes.

La Turbo S associe le sport et le luxe. L’habitable est donc tendu de cuir. Il y a en série le volant GT et le pack Sport Chrono. Les prix sont déjà connus : 221.135 € pour le coupé et 234.814 € pour le cabriolet.