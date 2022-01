Porsche Cayenne Platinum: plus riche en équipement

Chez les constructeurs allemands il faut souvent piocher dans la longue liste d’options pour avoir un véhicule convenablement équipé. Avec cette édition Platinum de son SUV, le Cayenne, Porsche remédie à ce problème.

Cette édition du Cayenne de 3ème génération se distingue par des éléments de style Platine satiné ainsi qu’une dotation de série à un prix avantageux.

Il apporte des finitions exclusives en platine satiné comme les inserts des ailettes des entrées d’air avant, le monogramme Porsche intégré dans le bandeau lumineux arrière, la désignation modèle à l’arrière ainsi que les jantes « RS Spyder Design » 21 pouces de série. Il lui est apporté des sorties d’échappement sport et des contours de vitres noirs, ce qui permet de donner au Cayenne un style plus affirmé. Les teintes disponibles sur cette version sont, une teinte unie en Blanc ou Noir, de finitions métallisées Noir Intense, Blanc Carrara, Acajou, et Bleu Moonlight ainsi que de la couleur spéciale Craie.

À l’intérieur ce Cayenne est livré avec des ceintures couleur Craie, des seuils de portes en alu reprenant le nom de la finition. De plus, sa dotation de série se veut élargie par rapport à un Cayenne classique. Ainsi, il dispose des phares à LED avec Porsche Dynamic Light System, d’un toit panoramique, du vitrage arrière teinté, d’un système audio Bose, de l’éclairage d’ambiance, de sièges sport en cuir à huit positions de réglage, d’appuie-têtes avant et arrière ornés de l’écusson Porsche, et d’une horloge analogique sur la planche de bord. Ce que l’on est en droit d’attendre en série sur une voiture de ce prestige.

Cette finition sera disponible sur les Cayenne à 91 612€ (340 chevaux), Cayenne E-Hybride à 105 217€ (462 chevaux) et Cayenne S à 108 416€ (440 chevaux). La version Coupé du Cayenne subira également la même offre. Le meilleur choix semble être le Cayenne E-Hybrid qui n’est pas touché par le malus CO2 et exonéré du malus au poids, deux taxations qui impactent les autres Cayenne. Les commandes sont déjà ouvertes et les livraisons prévues pour Mai 2022.