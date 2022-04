Porsche : baisse de régime le trimestre dernier

Le constructeur allemand de Stuttgart, Porsche a dévoilé ses chiffres de vente pour le premier trimestre de 2022. Il semblerait que ce soit une baisse de régime pour la marque. On analyse ensemble les résultats.

68 426

68 426, c’est le chiffre de Porsche écoulées dans le monde sur le premier trimestre de l’année 2022. Dans la composition de ce chiffre on retrouve sur la première marche le SUV Cayenne, 19 029 exemplaires, suivi de son petit frère Macan, 18 329 exemplaires. Le dernier modèle la marque, la Taycan représente 9470 exemplaires soit la troisième place, très proche on retrouve la mythique 911 avec 9327 modèles. La Panamera s’est écoulée à 7735 exemplaires et les 718 ont été livrés à 4536 clients.

Ralentissement des ventes

En comparaison au premier trimestre 2021, les ventes sont en chute de 5% pour le constructeur. En 2021, Porsche avait distribué 71 986 modèles. Une baisse qui s’explique par le ralentissement de certains marchés pour Porsche comme l’Amérique qui chute de -19% et l’Asie, Afrique et Moyen-Orient qui diminue de 10%.

En Europe la tendance est à l’inverse du reste du monde car Porsche amélioré ses ventes de 18%.

Raisons structurelles

Porsche relativise et considère ces résultats comme bons, Detlev Von Platen, membre du Directoire chargé des ventes et du marketing Porsche AG déclare « Compte tenu des circonstances exceptionnelles qui affectent l’industrie automobile au sens large, nos équipes de vente et nos concessionnaires ont enregistré de bons résultats au premier trimestre ». Le constructeur rappelle que le Coronavirus perturbe toujours la production et que les matières premières sont plus difficiles à obtenir en raison de la guerre Ukrainienne.

Il semblerait donc que le ralentissement des ventes n’est pas dû à un désamour du constructeur mais plutôt a des raisons structurelles.