Porsche annonce un nouveau Cayenne, sa motorisation est inédite

Le Porsche Cayenne est un véhicule très important pour la marque de Zuffenhausen car il a permis de dynamiser la santé économique du constructeur dans les années 2000. L’idée de faire un 4×4 sportif fut innovante et depuis le Cayenne est un best-seller. Il est donc important pour lui d’évoluer avec son temps afin de rester à la pointe de la modernité. Porsche annonce donc le futur du Cayenne qui va être révolutionnaire.

Un nouveau Porsche Cayenne électrique

Lors de la présentation du bilan annuel de la marque pour 2022, Porsche a divulgué une information intéressante que les journalistes n’ont pas loupée. En effet, la marque a déclaré qu’une prochaine génération de Cayenne arriverait après le Macan électrique et après le 718 électrique. On peut donc s’attendre à un SUV sportif doté d’une grande autonomie et d’une puissance comparable à celle de la Porsche Taycan, premier véhicule électrique du constructeur.

Objectif 80% de véhicules électriques vendus en 2030

L’annonce de ce Porsche Cayenne électrique intervient dans la volonté de Porsche de renforcer ses ventes de véhicules électriques. En effet la marque veut que 80% de ses ventes soient des véhicules électriques à l’horizon 2030. Il est donc nécessaire pour le Cayenne d’adopter une motorisation électrique afin de satisfaire l’objectif.

Pas de carburant synthétique pour le Cayenne

Cette volonté de produire un Porsche Cayenne électrique dans quelques années permet d’analyser un peu mieux la stratégie de Porsche avec les énergies renouvelables. Effectivement, le constructeur de Zuffenhausen joue sur deux tableaux puisqu’il développe des véhicules électriques comme la Porsche Taycan et les prochains Macan et 718 mais en parallèle la marque travaille activement sur un carburant synthétique nommé e-Fuel. On peut donc comprendre que ce dernier va être réservé à certains véhicules sportifs de la marque, on pense notamment aux actuelles Porsche 911 GT3 RS ou Porsche 718 Cayman GT4 RS qui peuvent déjà rouler avec ce carburant.