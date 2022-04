Porsche 911 Sport Classic : délicieusement néo-rétro

Porsche poursuit le développement de séries spéciales héritage. Après avoir présenté une version héritage design édition de la 911 Targa, le constructeur de Stuttgart poursuit avec la version Sport Classic s’inspirant des modèles les plus emblématiques de la 911.

Hommage aux années 60 et 70

À l’image de sa devancière la 911 type 997 Sport Classic lancée en 2009, cette génération 992 réinterprète les codes historiques de la marque en s’inspirant de la 911 classique et de la mythique 911 Carrera RS 2,7.

Pour ce faire, la 911 Sport Classic prend comme base le châssis large habituellement réservé à la 911 Turbo qui la rend plus sulfureuse, d’un aileron en queue de canard et d’un toit à double bossage. La teinte extérieure est dans les mêmes tons que la 997 Sport Classic qui reprenait le gris très en vogue au lancement de la première Porsche, la 356. À la différence de ses devancières, ce millésime 2022 est la première à voir cette teinte métallisée, elle est disponible également dans d’autre coloris comme le Noir, le Gris Quartz métallisé, le Bleu Gentiane métallisé ou la teinte spéciale Paint to Sample. Le signe distinctif et exclusif à cette série Sport Classic est les deux bandes qui courent le long de la voiture passant par le capot le toit et l’aileron en couleur Gris Sport clair. Enfin pour parfaire ce style néorétro Porsche a jugé bon de doter cette 911 de jantes à 5 branches reprenant un dessin bien connu de la marque.

L’intérieur n’est pas en reste concernant son lot de touches hommages avec une sellerie reprenant le tissu Pepita au motif pied-de-poule ainsi qu’un cuir bicolore. Au milieu de cet écrin trône un levier de boîte de vitesses laissant croire à une boîte manuelle.

550 chevaux et une boîte mécanique

Contrairement à ses devancières auxquelles cette 911 992 Sport Classic rend hommage, elle adopte deux turbos sur son toujours fidèles six cylindres à plat 3,7 litres. L’ajout de ces suralimentations lui confère une puissance de 550 chevaux qu’il faudra orchestrer avec le levier de la boîte de vitesses mécanique à 7 rapports. C’est donc la Porsche à boîte mécanique la plus puissante de la gamme actuelle devant la GT3 et ses 510 chevaux.

Cette boîte de vitesses dispose toujours d’un double débrayage automatique qui permet de compenser les différences de régime lorsque le pilote rétrograde. La 911 Sport Classic également dotée d’un échappement sport pour accentuer le bruit de ce flat 6 et donner plus d’émotions à ses passagers.

Son châssis est dérivé de ceux des 911 Turbo et 911 GTS lui permettant de lui assurer sportivité et polyvalence notamment grâce au système Porsche Active Suspension Management (PASM) fourni de série. Il permet de faire réagir les amortisseurs rapidement aux mouvements de la voiture afin d’adapter le comportement de celle-ci. De plus, dans cette configuration le PASM est doté de la suspension sport rabaissée d’un centimètre.

Cette série spéciale ne sera produite qu’à 1 250 exemplaires, à un prix de 280 603 euros. Les premières livraisons en centre Porsche sont prévues pour Juillet 2022 avec l’arrivée d’une montre chronographe exclusive Porsche Design réservée aux propriétaires de cette 911 Sport Classic, de quoi être chic et passionné jusqu’au poignet.