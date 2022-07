Porsche 911 GT3 RS : photos et date de présentation

La génération actuelle de la Porsche 911 est déjà enrichie d’une version sportive GT3. Cependant, cela fait plusieurs mois que la sphère automobile attend l’arrivée de la GT3 RS, une déclinaison encore plus radicale et sportive de la 911 type 992. Porsche nous fait encore patienter un petit peu avec des clichés et annonce une date de présentation.

R-A-D-I-C-A-L-E

Si les GT3 RS ont toujours été inspirées de la compétition car elles reprennent des technologies qui ont de 911 RSR ou de 911 GT3 R, cette 911 type 992 GT3 RS s’annonce particulièrement radicale. Cela se remarque sur les clichés du véhicule et lors de ses essais sur le circuit allemand du Nurburgring.

Ce qui saute premièrement aux yeux et qui est impossible à cacher sur les prototypes est bien évidemment l’aileron immense. Ce dernier sait bouger afin d’adapter sa résistance à l’air selon les besoins du véhicule. On remarque également des appendices aérodynamiques partout sur la voiture, l’entrée d’air sur le pare-chocs est agrandie, des nouvelles découpes arrivent sur le capot, les extracteurs d’air des ailes avant sont présents mais encore camouflé et enfin on remarque même des dérives sur le toit pour guider le flux d’air.

C’est alors une 911 GT3 RS très évocatrice qui se présente à nous avant sa présentation officielle. Cette dernière promet alors d’être rivée à la route grâce à un travail aéro en conséquence.

Présentation au mois d’août

C’est le 17 août prochain que Porsche nous donne rendez-vous pour la découverte de cette 911 GT3 RS. La marque n’indique pas si les ingénieurs ont retravaillé le moteur flat 6 atmosphérique 4.0 litres de la GT3 qui développe actuellement 510 chevaux.

Toutefois on sait que la priorité des ingénieurs a été le travail sur la partie châssis de la voiture mais aussi la partie aérodynamique. Porsche estime peut-être que 510 chevaux est une puissance suffisante. Réponse dans la présentation complète au mois d’août prochain.