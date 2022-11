Porsche 718 Cayman / Boxster Style Edition : un peu plus d’exclusivité

Le Porsche 718 Cayman et le Porsche 718 Boxster sont les sportives d’entrée de gamme chez Porsche. Cependant le constructeur de Zuffenhausen leur offre une série spéciale nommée Style Edition qui lui apporte une configuration inédite. Découverte de cette nouvelle version sur Abcmoteur

Livrée exclusive

Il ne sera pas très difficile de reconnaître ce Porsche 718 Style Edition car la livrée est spécifique au modèle. La teinte Rubis Étoilé Neo est inspiré de la Porsche 911 type 964 Carrera RS. Des bandes blanches ou noires viennent constater avec cette teinte. Il est aussi possible de choisir la voiture dans un coloris gris anthracite. Les jantes de 20 pouces sont comme les bandes disponibles en blanc ou en noir tandis que les embouts d’échappement sont noirs.

Habitacle exclusif

L’habitacle de ce Porsche 718 Cayman et 718 Boxster Style Edition se démarque par la sellerie en cuir noir et les surpiqûres de couleurs Craie qui équipent la voiture de série. Les seuils de portes sont éclairés et sont en inox, l’emblème Porsche est présent sur les appuis têtes.

L’équipement de série est enrichi avec cette version. On retrouve de série le régulateur de vitesse, l’aide au stationnement avant et arrière, une caméra de recul, le volant multifonction en cuir chauffant, les sièges chauffants, la climatisation bi-zone, les rétroviseurs avec la fonction anti-éblouissement ou encore la réplication de smartphone. Enfin, les phares bi-xenon et feux de jour à led sont de série.

Pas de modification mécanique

En revanche, il ne faut pas compter sur une augmentation de la puissance du flat 4 2,0 litres turbo qui développe toujours 300 chevaux et 380 Nm de couple. Il propose cependant des performances convaincantes dès l’entrée de gamme avec un 0 à 100 km/h expédié en 4,7 secondes avec la boîte PDK et 5,1 secondes avec la boîte manuelle qui est l’équipement de série tandis que la vitesse de pointe est de 275 km/h.