Pneus hiver : ils seront obligatoires en montagne fin 2021

Dans un an, les préfets de 48 départements situés en zone montagneuse pourront imposer l’usage des pneus hiver.

A partir de novembre 2021, l’usage des pneus hiver deviendra obligatoire sur une partie du territoire français. C’est un serpent de mer (ou de neige plutôt), puisque l’info refait surface depuis plusieurs années. C’est en effet une disposition de la loi montagne qui date de 2016 ! Mais le décret actant sa mise en oeuvre n’avait jamais été publié. Le retard à l’allumage s’explique par la crise des gilets jaunes, le gouvernement ayant repoussé l’application de cette disposition. Pourtant, chaque automne, on voit circuler sur les réseaux sociaux l’info sur l’obligation avec une carte des zones concernées ! Mais cette fois, on y est. Ou presque. Car l’obligation sera donc une réalité dans un an.

Le fameux décret a été publié il y a quelques jours au Journal Officiel. La mesure pourrait toutefois bien prendre des allures d’usine à gaz dont la France a le secret. L’utilisation de pneus hiver sera ainsi imposée dans les départements des massifs montagneux, c’est à dire Alpes, Corse, Massif Central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien. Soit au final un total de 48 départements.

Mais c’est aux préfets d’établir une liste des communes concernées, une liste qui sera établie « avec et après consultation des élus locaux » ! En clair, l’obligation pourrait se limiter à des bouts de départements. Voilà qui risque donc de créer des situations complexes. On se demande aussi comment cela va se passer pour ceux qui habitent dans un département sans obligation et vont transiter par un département concerné. Peut-être que les grands axes structurants seront justement mis de côté.

Pour la zone obligatoire, le décret indique que les véhicules légers, les utilitaires et les camping-cars devront soit détenir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) soit être équipés de quatre pneus hiver (marqués « M+S », « M.S » ou « M&S »).