Vous roulez en pneumatiques toutes saisons et vous pensiez être tranquille pour passer un col en plein hiver ? Depuis novembre 2024, les règles ont changé. Le marquage M+S ne suffit plus dans les 34 départements soumis à la loi Montagne. Seul le 3PMSF (le pictogramme montagne à trois pics avec flocon de neige) permet désormais de circuler sans chaînes ni chaussettes à bord. Un détail sur le flanc de votre pneumatique qui peut vous coûter 135 euros d’amende et une immobilisation du véhicule.

Bonne nouvelle : la plupart des modèles toutes saisons récents portent ce marquage. Encore faut-il le vérifier avant de prendre la route. Voici ce que la réglementation impose concrètement, et comment vous mettre en conformité sans changer vos habitudes.

Pourquoi le marquage M+S ne protège plus personne

Le marquage M+S (Mud and Snow) a longtemps servi de référence pour identifier un pneumatique capable de rouler sur chaussée enneigée ou boueuse. Le problème, c’est qu’il repose sur une simple déclaration du fabricant. Aucun test standardisé, aucune validation par un organisme indépendant. Un manufacturier pouvait apposer le logo M+S sur un modèle dont les performances hivernales restaient très moyennes.

La loi Montagne, en vigueur depuis 2021, avait prévu une période de transition. Les automobilistes disposaient de trois ans pour s’adapter. Depuis le 1er novembre 2024, la tolérance a pris fin. Si vos pneumatiques affichent uniquement le sigle M+S, vous devez impérativement détenir des chaînes ou des chaussettes dans votre coffre pour circuler dans les zones réglementées. C’est la douche froide pour ceux qui pensaient être couverts.

Le 3PMSF : un test réel, pas un autocollant

Le marquage 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) change la donne. Il correspond à un test européen normalisé de traction sur neige, réalisé par un laboratoire indépendant. Pour obtenir cette certification, le pneumatique doit prouver une adhérence minimale en conditions hivernales sévères. Ce n’est plus une promesse commerciale, c’est une validation technique mesurable.

Concrètement, vous reconnaissez ce marquage sur le flanc du pneumatique : un pictogramme représentant une montagne à trois pics entourant un flocon de neige. Si ce logo est présent, votre équipement est conforme à la loi Montagne. Point final.

Comparatif des équipements acceptés en zone loi Montagne

Critère Pneu 4 saisons 3PMSF Pneu hiver 3PMSF Chaînes / chaussettes Conforme loi Montagne Oui (monté sur 4 roues) Oui (monté sur 4 roues) Oui (sur 2 roues motrices) Utilisable toute l’année Oui Non (usure accélérée sur route sèche et chaude) Non (neige et verglas uniquement) Performance sur neige épaisse Correcte Excellente Excellente (vitesse limitée à 50 km/h) Budget moyen (4 pneus ou 1 paire) 400 à 700 € 400 à 600 € (x2 jeux si pneus été en complément) 50 à 200 € Contrainte de montage Aucune (posé une fois pour l’année) 2 permutations par an (120 à 160 €/an) Montage manuel à chaque épisode neigeux Adapté au profil Conducteur en plaine, trajets mixtes, escapades montagne occasionnelles Conducteur en zone montagne ou grands rouleurs hivernaux Usage très occasionnel (1 à 2 séjours ski/an)

Votre pneumatique toutes saisons est-il conforme ? Comment le vérifier en 30 secondes

C’est là que beaucoup d’automobilistes se font piéger. Rouler avec un pneu 4 saisons ne garantit pas automatiquement la conformité. Tout dépend du modèle et de son année de fabrication. Les générations récentes portent presque systématiquement le double marquage M+S et 3PMSF. Les modèles plus anciens, en revanche, n’affichent parfois que le M+S.

La vérification prend moins d’une minute. Accroupissez-vous devant un de vos pneumatiques et inspectez le flanc :

Logo montagne + flocon visible : vous êtes en règle, aucun équipement complémentaire requis dans les 34 départements concernés

: vous êtes en règle, aucun équipement complémentaire requis dans les 34 départements concernés Marquage M+S seul (sans montagne-flocon) : vous devez transporter des chaînes ou chaussettes à neige adaptées à vos roues motrices pour circuler en zone loi Montagne

Autre point souvent négligé : la loi impose quatre pneumatiques conformes sur les véhicules légers, utilitaires et camping-cars. Monter seulement deux pneumatiques hivernaux sur les roues motrices crée un déséquilibre dangereux dans les virages et au freinage sur surface glissante. Les assureurs le savent, et un sinistre avec un équipement partiel peut compliquer sérieusement la prise en charge.

34 départements, 5 mois d’obligation : ce que vous risquez concrètement

La loi Montagne s’applique chaque année du 1er novembre au 31 mars, dans les communes désignées par les préfets de 34 départements couvrant les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Vosges et la Corse. Tous les véhicules à quatre roues ou plus sont concernés. Pour savoir si vos trajets habituels traversent une zone réglementée, la carte interactive de la Sécurité routière détaille la liste commune par commune.

Les forces de l’ordre sont habilitées à contrôler la conformité de vos équipements à l’entrée des zones signalées par les panneaux d’obligation d’équipements hivernaux. En cas d’infraction, la contravention de 4e classe prévoit une amende de 135 euros. Et si les conditions météo l’exigent, votre véhicule peut être immobilisé sur place jusqu’à mise en conformité. Autant dire que sans chaînes dans le coffre ni pneumatiques 3PMSF, un simple week-end au ski peut tourner court.

💡 Le saviez-vous ? Selon le Syndicat du pneu, 45 % des pneumatiques vendus en France en 2024 portaient déjà le marquage 3PMSF. Il y a dix ans, les modèles toutes saisons représentaient à peine 1 % des ventes. La prise de conscience est massive, mais un automobiliste sur deux roule encore avec des gommes non conformes à la réglementation hivernale.

Pourquoi le toutes saisons 3PMSF reste le choix le plus pragmatique

Acheter deux jeux de pneumatiques (été + hiver) implique un budget conséquent : 400 à 600 euros par jeu, auxquels s’ajoutent deux montages-démontages par an (comptez 60 à 80 euros la séance) et le coût du stockage. Sur trois ans, la facture grimpe vite au-delà de 1 500 euros. Pour un conducteur qui roule en plaine avec quelques escapades hivernales, la rentabilité est discutable.

Le pneumatique toutes saisons certifié 3PMSF offre un compromis économique et pratique. Un seul jeu pour toute l’année, une conformité immédiate en zone loi Montagne, et des performances sur route sèche ou mouillée largement suffisantes pour un usage quotidien. Les technologies actuelles (gommes bi-compound, lamelles 3D, sculptures asymétriques) ont considérablement réduit l’écart avec les modèles hiver spécialisés. Sur verglas épais ou neige profonde, le pneumatique hiver dédié conserve un avantage. Mais pour 90 % des situations rencontrées par un automobiliste français, le toutes saisons fait le travail.

Comme le résume Jean-Pierre Montier, ingénieur pneumatique et consultant technique pour le secteur automobile : « Le toutes saisons 3PMSF n’est plus un compromis au rabais. C’est un choix rationnel pour les conducteurs qui ne vivent pas en station de ski mais veulent pouvoir y aller sans se poser de questions. »

Reste un critère à ne pas sous-estimer : l’usure. La limite légale de profondeur de sculpture est fixée à 1,6 mm, mais les performances hivernales d’un pneumatique se dégradent bien avant ce seuil. Les organismes de test recommandent un remplacement autour de 4 mm de sculpture restante pour conserver une motricité correcte sur neige. Un détail à surveiller, surtout si vous enchaînez les kilomètres.

Ce qu’il faut retenir avant de prendre la route cet hiver

La réglementation n’a rien de compliqué, à condition de vérifier un seul élément : le pictogramme montagne-flocon sur le flanc de vos pneumatiques. S’il est là, vous pouvez traverser les 34 départements concernés sans équipement complémentaire. S’il est absent, prévoyez au minimum des chaînes adaptées à vos roues motrices.

Pour ceux qui envisagent de renouveler leurs gommes, le pneumatique toutes saisons 3PMSF représente aujourd’hui la solution la plus polyvalente. Un investissement unique qui couvre l’ensemble de l’année et vous met en conformité avec les exigences réglementaires sur les pneumatiques hivernaux, en France comme dans la majorité des pays européens.