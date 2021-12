Plus d’un demi-million d’euros pour cette Nissan Skyline GTR

Au lendemain de Noël, nous espérons que vous avez passé de bonnes fêtes. Et si le Père Noël a été très généreux dans l’enveloppe qu’il vous a laissée au pied du sapin, nous avons certainement trouvé l’achat qu’il vous faut.

La société Contempo Concept HK Motors basée à Hong Kong est spécialisée dans les véhicules japonais. Elle propose à la vente un très rare exemplaire d’une Nissan Skyline GTR (R34) ayant fait un passage dans les ateliers du préparateur maison Nismo pour une configuration Clubman Race Spec.

Par rapport à une R34 GTR de « base », des changements sont à noter comme le capot, le pare-chocs, la lame et les ailes qui deviennent des éléments tous en carbone qui sont les mêmes que l’encore plus rare version Z-Tune. Des touches apparentes de carbone sont à remarquer sur la lame avant, l’aileron arrière, au dessus de l’échappement Nismo. Les jantes sont elles aussi modifiées pour des Nismo LMGT4 allégées.

À l’intérieur, on retrouve un volant en alcantara, un pommeau Nismo, des sièges baquets brodés Nismo également, des moquettes et une banquette arrière spécifique ainsi qu’un fond de compteur blanc gradué jusqu’à 320 km/h.

Évidemment, Nismo ne s’est pas attaqué qu’à la préparation esthétique mais aussi à la mécanique, le 6 cylindres en ligne bi-turbos de 2,6 litres de cylindrée (RB26DETT) développe 450 chevaux grâce à une préparation importante.

Chose encore plus rare, elle n’a roulé que 25 kilomètres, autant dire qu’elle est neuve. Ce qui explique pourquoi nous espérions que le Pere Noël fut généreux car cette GTR est proposée à la vente au prix de 553 338€ (4 880 000 HKD). Un tarif stratosphérique en raison de la rareté de la voiture vendue uniquement au japon, de sa configuration très rare et désirée ainsi que son kilométrage.

Un prix qui peut sembler déraisonnable qui vient la placer à environ le même prix qu’une Ferrari SF90 Stradale neuve très bien optionnée. Cela s’explique par la rareté du véhicule et son aspect mythique donné à toute une génération par le jeu vidéo Gran Turismo, le film Fast and Furious 2 et l’attachement du regretté héro de la saga Paul Walker qui possédait lui même plusieurs Skyline.

Cette cote montante est aussi exacerbée par le fait que les Skyline R34 pourront bientôt être immatriculées aux Etats-Unis. En effet, pour faire rouler légalement avec une voiture qui n’a pas été vendue sur le sol américain, il faut attendre que celle ci atteigne ses 25 ans. Sans quoi son propriétaire risque la destruction de son véhicule par les autorités. Des spéculateurs achètent donc des Skyline en anticipant les dates anniversaires clefs afin de les vendre au prix fort après leurs 25 ans et une fois immatriculées sur le sol américain. Ce comportement fait augmenter le prix des Skyline R34 partout dans le monde car comme dit précédemment celles ci sont rares en raison d’une commercialisation uniquement réservée à l’archipel nippon.

Nous espérons que les prix redeviennent plus raisonnables une fois la spéculation et les 25 ans de l’exemplaire passé. Les prix sont devenus mirobolants et privent beaucoup de passionnées de leur rêve.

Les photos utilisées appartiennent à la société Contempo Concept HK Motors.