Pininfarina Battista : la voiture la plus rapide du monde au 400m

Pininfarina vous connaissez ? Cela vous dit forcément quelque chose mais peut-être pas en tant que constructeur de voitures. En effet, avant d’être un constructeur automobile, il s’agit d’un des carrossiers italiens les plus emblématiques grâce à sa collaboration riche avec Ferrari. Son hypercar électrique vient de décrocher deux records du monde.

La voiture la plus rapide au 1/4 de mile

La Pininfarina Battitsta a battu le record du monde d’une voiture de série au 1/4 de mile, l’équivalent américain du 400 mètres départ arrêté avec un temps canon. Avec un temps de 8,55 secondes, elle bat la Rimac Nevera qui est sa plus sérieuse concurrente. C’est donc une voiture qui est « dans les 10 », une caractéristique chère à Dominique Torreto de Fast and Furious.

La voiture la plus rapide au 1/2 mile

Dans la foulée, elle bat un second record. Celui de la voiture de série la plus rapide au 1/2 mile. Pour effectuer cette distance de 800 mètres, il lui faut seulement 13,38 secondes. Un second record qui comme le premier est effectué en Inde sur la piste d’essai de Natrax.

Presque 2000 chevaux

Si cette hypercar électrique bat des records, c’est grâce à une puissance hallucinante. Elle revendique 1900 chevaux et 2340 Nm de couple provenant de sa machinerie électrique. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 1,86 seconde et 0 à 200 km/h en 4,79 secondes, la plupart des sportives sont plus lentes pour atteindre 100 km/h que la Battitsta pour atteindre 200 km/h. Et en ce qui concerne sa vitesse de pointe, elle est de 358,03 km/h. Une vitesse atteinte par l’indien Hormazd Sorabjee. Il faut aussi remarquer que les records ont été obtenus avec un des 150 exemplaires de Battitsta qui était chaussé de pneus français, des Michelin Pilot Sport Cup 2 et Cup 2R.