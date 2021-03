Voici l’une des nouveautés françaises les plus attendues de 2021 ! La troisième génération de la 308 adopte un look musclé et une présentation technologique. Elle met l’accent sur l’hybride.

La doyenne des Peugeot fait enfin peau neuve. Et depuis le lancement de la deuxième génération de la 308, en 2013, le design Peugeot a beaucoup changé. C’est donc une 308 transfigurée que l’on découvre ! Le look est revu comme cela a été le cas pour les 208 et 2008, avec des formes anguleuses et volontairement chargées. Voilà qui tranche avec la sobriété germanique de l’actuelle. De cette dernière, on retrouve juste le vitrage latéral qui s’arrête net à la fin de la portière arrière.

Pour le reste, c’est donc une grande transformation, à commencer par les proportions. Pour avoir une allure plus sportive, qui n’est pas sans rappeler l’ancienne Série 1, la 308 voit sa partie avant s’allonger, avec un pare-brise carrément reculé de 10 centimètres. A cela s’ajoute une calandre abaissée. On retrouve entre un capot de type carrossier, comme sur la 508. La 308 gagne 11 centimètres, mesurant désormais 4,36 mètres.

Le nouveau logo

L’un des événements, c’est l’adoption du nouveau logo de Peugeot. Et celui-ci est énorme dans la bouche, qui va s’accrocher aux optiques, affinées, pour un aspect racé. On retrouve les grandes barres de LED, utilisées par une bonne partie de la gamme maintenant. A l’arrière aussi, les feux sont plus fins. Au point qu’une partie de l’éclairage est rejeté dans le bouclier, qui intègre un énorme habillage peint en noir. Les ailes avant et arrière sont très travaillées.

A bord, même refrain : la présentation évolue nettement avec les derniers gimmicks de Peugeot. L’actuelle 308 avait déjà les bases du i-Cockpit. Mais sa présentation était épurée. La nouvelle adopte une planche de bord tarabiscotée. L’instrumentation numérique en hauteur est liée à un bandeau d’aérateurs. Comme sur la 208, elle reçoit un effet 3D. Au centre, l’écran tactile 10 pouces est bien intégré, sans l’aspect tablette. Il surplombe une rangée de raccourcis numériques, qui peut être personnalisée. Il y a ensuite une rangée de touches façon piano. Grâce à un empattement allongé de 55 mm, Peugeot promet plus d’espace à bord. Le coffre a un volume correct de 412 litres.

Deux hybrides rechargeables

La 308 met bien sûr son équipement à jour, avec l’adoption de phares Matrix LED et du pack Drive Assist 2.0, une conduite semi-autonome qui associe le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide active au maintien dans la voie. Le système s’aide de la lecture des panneaux de vitesse et gagne une fonction de dépassement semi-automatique. Parmi les nouveautés, il y a aussi une alerte de trafic arrière, une vision 360° ou le pare-brise chauffant.

Sous le capot, la 308 symbolise la transition qui est en train de s’opérer dans le milieu automobile. L’auto est en effet déjà annoncée avec deux variantes hybrides rechargeables, dont une puissance inédite chez PSA : 180 ch. Il y a ensuite la déclinaison 225 ch, vue sur le 3008. Les deux ont une batterie lithium-ion de 12,4 kWh, donnant une autonomie électrique de 60 km environ.

Il y aura encore une offre de blocs thermiques, mais resserrée sur les petites puissances : 110 et 130 ch en essence, 130 ch en diesel. Les 130 ch proposeront en option la boîte automatique EAT 8. La nouvelle 308 sera en vente au cours du second semestre 2021.