Peugeot e-3008 : ce que l’on sait déjà sur le SUV électrique

Peugeot a présenté son plan d’électrification pour les prochaines années. Dans cette stratégie pour le futur de la marque le Peugeot 3008 va recevoir une motorisation électrique pour sa prochaine génération. Tout ce que l’on sait déjà sur le futur le Peugeot e-3008 le SUV compact électrique.

3 choix de motorisations

Pour ce nouveau Peugeot e-30008, Peugeot annonce qu’il sera proposé avec 3 motorisations électriques dont une motorisation dotée de 4 roues motrices. On attend donc une version dotée de deux moteurs, un pour les roues avant et un pour les roues arrière comme cela se fait couramment sur les véhicules électriques. En ce qui concerne la motorisation entrée de gamme on espère qu’elle soit au moins équivalente à celle du Peugeot e-2008 qui développe 156 chevaux.

Une autonomie de 700 km ?

Selon les déclarations de la marque au lion, le nouveau Peugeot e-2008 pourrait obtenir une autonomie de 700km, il devrait donc recevoir une batterie à la grande capacité. De plus, cette autonomie électrique impressionnante pour la gamme pour atteinte avec une version à un seul moteur doté de la grande batterie. Avec ce nouveau modèle, Peugeot pourrait proposer sur la nouvelle plateforme STLA médium deux capacités de batterie différentes. À Abcmoteur on espère une version PSE du e-3008 pour concurrencer la Tesla Model Y Performance ou la Polestar 2 Performance.

Ce Peugeot e-3008 fait partie d’un plan de 5 véhicules électriques qui vont sortir ces prochaines années. En ce qui concerne le Peugeot e-3008, sa présentation complète est prévue pour le second semestre de cette année 2023. Il sera suivi de peu par son grand frère Peugeot e-5008.