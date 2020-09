Le grand SUV de Peugeot passe par la case restylage. Au programme : tout nouveau visage et équipement amélioré.

Deux jours après le 3008, c’est au tour du 5008 d’évoluer. Pour rappel, ce modèle est la version XXL du 3008, pouvant embarquer jusqu’à 7 personnes. 300.000 exemplaires ont été produits depuis début 2017. Si vous avez déjà vu le restylage du 3008, le lifting du 5008 ne réserve aucune surprise.

Comme son petit frère, le SUV familial reçoit un tout nouveau visage. La calandre abandonne le cadre chromé. Ainsi libérée, elle vient se lier aux phares. Elle est même visuellement prolongée par des stries sous les optiques, un effet de style que l’on avait vu sur le concept Instinct. La proue semble ainsi plus large, une impression renforcée par les écopes sur les côtés du bouclier. Autre nouveauté bien visible : les grandes barres de LED façons crocs. Sous la prise d’air se trouve un nouvel insert.

A l’arrière, la signature lumineuse est modernisée grâce à des feux full LED avec clignotants dynamiques. Le nuancier intègre deux nouvelles teintes, le Bleu Célèbes et le Metallic Cooper. La finition GT Pack profite de nouvelles jantes 19 pouces. De plus, Peugeot propose un nouveau Black Pack, qui comporte de nombreux éléments noirs : contour des vitres, sabots de protection, logos, barres de toit, jantes…

A bord, la nouveauté se trouve au niveau de l’écran tactile. Il passe de 8 à 10 pouces, comme c’était déjà le cas sur les 208 et 2008. En revanche, le 5008 ne reprend pas à ces dernières l’effet 3D pour l’instrumentation. Il y a de nouvelles possibilités de personnalisation, avec notamment sur les finitions hautes un habillage bois tilleul foncé et un garnissage cuir rouge. Le 5008 se distingue du 3008 par son aménagement typé monospace, avec en deuxième rangée trois sièges indépendants (même taille) qui se replient dans le plancher et deux sièges supplémentaires dans le coffre.

L’équipement est amélioré avec l’arrivée de la vision nocturne, qui alerte de la présence de personnes ou d’animaux (portée de 200/250m). Le régulateur adaptatif gagne la fonction de redémarrage automatique avec la boîte auto. La reconnaissance des panneaux de signalisation et le freinage automatique d’urgence sont améliorés.

Sous le capot, rien ne bouge. Le 5008 n’a toujours pas le droit à de l’hybride. Il conserve donc en essence et en diesel un choix entre 130 et 180 ch. Les 180 ch ont la boîte automatique EAT 8 rapports en série. L’EAT 8 est en option sur les 130 ch. Le nouveau 5008 sera en vente en fin d’année.