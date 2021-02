Peugeot change de logo

Le Lion a dévoilé son nouveau logo, avec une transformation importante. L’animal debout est remplacé par une tête, logée dans un blason.

De nombreux constructeurs ont changé de logo ces derniers mois. Il y a notamment eu Fiat, Opel et plus récemment Kia. C’est au tour de Peugeot. Mais le lion de distingue. Alors que la plupart ont joué la carte de l’évolution, le français ose la transformation radicale.

Le logo de la marque n’avait pas autant évolué depuis 1975. A cette date, Peugeot a adopté le Lion debout sur ses pattes arrière, avec des pattes avant en position d’attaque. Le logo avait un contour façon fil de fer. Il est devenu « plein » et chromé en 1998. En 2010, le Lion a gardé cette posture mais a été redessiné pour suggérer le mouvement.

On oublie donc cela. Le logo 2021 se concentre sur la tête de l’animal, de profil, avec une grande crinière. Cette tête est placée sous le monogramme, qui adopte une écriture fine. Le tout est englobé dans un blason pointu, un symbole de fierté selon le designer en chef. Ce logo a d’ailleurs été réalisé en interne.

Ce nouveau logo avait été annoncé par le concept-car e-Legend, présenté en 2018. Toutefois, il a été retravaillé par rapport à celui du concept, avec notamment une crinière plus épurée et plus anguleuse. Surtout, cet emblème n’est en réalité pas une création vraiment inédite ! Il s’agit en fait d’une version moderne d’un logo déjà utilisé dans les années 1960.

Il va être rapidement déployé sur les points de vente du constructeur. La marque en profite pour changer toute son identité visuelle, avec de nouveaux sites Web, des brochures revues. Et côté voitures ? L’arrivée en série de ce blason se fera sur la nouvelle 308, qui sera dévoilée en mars.