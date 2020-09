Peugeot 508 PSE : une sportive hybride de 360 ch !

Peugeot dévoile le modèle de série le plus puissant de son histoire : une 508 de 360 ch, dotée d’un moteur essence et de deux moteurs électriques.

Ne dites plus GTI mais PSE, pour Peugeot Sport Engineered. Un nouveau label qui symbolise le début d’une nouvelle ère pour les sportives de Peugeot, celle de l’électrification. Celle-ci était obligatoire pour continuer à proposer des modèles musclés qui ne pénalisent pas le bilan CO2 du constructeur (qui doit maintenant respecter une limite en Europe)… et qui ne sont pas assassinés par le malus !

Ainsi, cette 508 PSE annonce 360 ch et des rejets de CO2 sous les 50 g/km ! Cela s’explique par le fait que c’est un hybride rechargeable. On a un moteur 1.6 essence de 200 ch associé à un premier moteur électrique de 110 ch. Puis il y a à l’arrière un deuxième bloc électrique de 113 ch, qui permet ainsi d’avoir quatre roues motrices. Le cumul maxi est de 360 ch. Grâce à une batterie lithium-ion de 11,5 kWh, on peut parcourir 42 km en tout électrique. En additionnant les forces de tous les moteurs, le couple culmine à 520 Nm. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h, il faut 5,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et seulement 3 secondes pour passer de 80 à 120 km/h.

Les ingénieurs de Peugeot Sport ont revu les réglages de la 508. L’assiette a été abaissée et les voies élargies (24 mm de plus à l’avant, 12 mm à l’arrière). L’amortissement variable à trois modes (Confort, Hybrid et Sport) a été optimisé. Côté freins, on a des disques avant de 380 mm avec étriers fixes à quatre pistons. Cette 508 est montée sur des jantes de 20 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S.

La 508 PSE est disponible en berline et en break. Le look est revu par petites touches, avec notamment de nouveaux bas de caisse qui forment des lames sur les côtés. La calandre a une nouvelle grille. A l’arrière, on a un diffuseur avec deux belles sorties d’échappement. Sur la custode de la berline, on remarque le nouveau logo de Peugeot Sport : trois griffes avec une couleur vert acide nommée Kryptonite. On retrouve cette teinte pour les surpiqûres dans l’habitacle. Les sièges sont spécifiques avec mix cuir/alcantara.

Le prix est encore inconnu.