Peugeot 308 : un petit restylage avant la retraite

Surprise : Peugeot fait de nouveau évoluer la 308 alors que celle-ci doit être renouvelée l’année prochaine. La grande nouveauté est l’arrivée d’une instrumentation numérique.

La deuxième génération de la 308 vient de fêter ses 7 ans. Un âge où il est souvent question de renouvellement dans l’automobile. Mais la compacte du Lion va devoir encore tenir un an, la remplaçante étant attendue en 2021. L’actuelle doit faire face à une avalanche de nouvelles rivales, dont la Volkswagen Golf 8. Pour qu’elle tienne le coup, Peugeot a donc décidé de lui offrir un deuxième rafraîchissement.

Les retouches sont toutefois très légères. Pour l’extérieur, il n’y a qu’une nouvelle couleur de carrosserie, le Bleu Vertigo, et deux nouveaux types de jantes à signaler ! En fait, cette mise à jour concerne surtout un équipement qui se trouve à l’intérieur. La 308 adopte à son tour une instrumentation numérique, avec un écran de 10 pouces. Il faut croire que c’est un élément qui faisait défaut et était réclamé par la clientèle si la marque l’ajoute en fin de carrière. Il est vrai que ce type d’instrumentation fait son effet et se trouve sur de très nombreuses rivales de la 308, y compris la Mégane. Il donne un air plus technologique. Il semblait d’ailleurs étonnant que la 308 ne l’ait pas eu lors de son premier restylage en 2017. L’écran est en position haute, un des principes du i-Cockpit avec le petit volant. En revanche, l’auto attendra pour les touches piano sous l’écran central.

Cette mise à jour est l’occasion de revoir la gamme. La 308 dit au revoir au bloc diesel de 180 ch. Elle conserve le 1.5 BlueHDi en 100 et 130 ch. Côté essence, il y a le 1.2 PureTech en 110 et 130 ch. La boîte automatique 8 rapports est en option sur les 130 ch. Cette 308 va aussi inaugurer une nouvelle organisation des finitions. Il y a désormais trois niveaux, les Active, Allure et GT, qui profitent tous d’un niveau intermédiaire Pack (donc Active Pack, Allure Pack, GT Pack). Le sommet de la gamme reste la GTI de 263 ch.