Coup de jeune pour le 3008. Peugeot change tout son visage et améliore son équipement. Sous le capot, on note qu’il n’y a plus qu’un moteur diesel.

Lancé fin 2016, le 3008 deuxième du nom s’est déjà écoulé à plus de 800.000 exemplaires. Mais il a connu une baisse de régime, avec notamment un recul de 15 % en France entre 2018 et 2019. L’étape du restylage est donc importante pour relancer le SUV compact et le Lion n’a pas hésité à lui apporter de grosses modifications esthétiques… du moins à l’avant.

Tout le visage est inédit. Le 3008 avait inauguré le nouveau design anguleux de Peugeot, mais depuis, le look des lionnes a encore évolué. Le 3008 se remet donc à la page en adoptant notamment les grandes barres de LED, déjà vues sur les 208, 2008 et 508. Et comme sur la berline, la calandre est redessinée pour venir se lier aux optiques. Originalité ici : des stries prolongent la grille sous les phares. Le dessin de l’avant est ainsi plus horizontal, renforçant visuellement la largeur de l’auto.

L’arrière se contente d’une nouvelle signature lumineuse, avec des feux full LED aux griffes plus fines et aux clignotants défilants. Le 3008 profite d’un nouveau design de jantes 19 pouces, de couleurs de carrosserie inédites (dont le Bleu Vertigo) et d’un nouveau pack de personnalisation Black Pack, qui comme son nom l’indique comporte de nombreux éléments peints en noir (inserts des boucliers, logos, jantes…).

A l’intérieur, un seul changement vraiment visible : l’écran tactile central passe de 8 à 10 pouces. Le reste n’avait pas besoin d’être revu. Le dessin de la planche de bord continue de marquer les esprits, avec l’impression d’être dans un concept-car. On retrouve les touches de raccourcis façon piano, le petit volant et l’instrumentation numérique en hauteur (qui revoit son écran pour de meilleurs affichages, mais pas d’effet 3D comme sur la 208). Il y a de nouveaux garnissages (dont du cuir rouge sur les GT).

Le 3008 peaufine sa dotation technologique. Il gagne une vision nocturne, inédite dans la catégorie, qui permet d’être alerté de la présence d’êtres humains et d’animaux par mauvaise visibilité, avec une portée de 200/250 mètres. Le régulateur de vitesse adaptatif gagne une fonction redémarrage (avec la boîte EAT8). Le maintien dans la voie et le freinage d’urgence ont été améliorés.

Côté gamme de moteurs, pas de nouveauté, le 3008 avait déjà revu une bonne partie de son offre depuis son lancement. On note une disparition, celle du gros diesel de 180 ch. Peugeot veut pousser les clients vers l’hybride rechargeable, qui existe en deux roues motrices 225 ch et quatre roues motrices 300 ch. Il ne reste donc qu’un diesel, le BlueHDi 130 ch. En essence classique, on garde un choix entre 130 et 180 ch.

Les prix ne sont pas encore connus. La gamme sera entièrement revue avec une nouvelle structure, composée de trois finitions principales (Active, Allure, GT), disponibles avec une version enrichie Pack.